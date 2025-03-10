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Трамп припустив можливість урядового шатдауну

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Трамп припустив можливість урядового шатдауну
Президент США закликав республіканців у Конгресі підтримати законопроєкт
фото: AP

Щоб уникнути зупинки роботи уряду, був розроблений законопроєкт про тимчасове фінансування

Американський президент Дональд Трамп заявив про можливе припинення роботи уряду, і це станеться нібито з вини демократів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNN.

«Демократи хочуть цього. Вони хочуть знищити країну... Це може статися. Цього не повинно було статися, і, ймовірно, не станеться... Але це може статися, ніколи не знаєш», – сказав він.

Щоб уникнути зупинки роботи уряду, був розроблений законопроєкт про тимчасове фінансування. Президент США вважає, що його врешті-решт ухвалять. Також він закликав республіканців підтримати документ. Без нього державне фінансування закінчиться до кінця тижня.

«Палата представників і Сенат склали, за цих обставин, дуже хороший законопроєкт про фінансування! Усі республіканці повинні проголосувати (Будь ласка!) Так наступного тижня», – написав Трамп у Truth Social.

Голосування у підконтрольній республіканцям Палаті представників очікується у вівторок. Законопроєкт, який винесуть на голосування, продовжує фінансування уряду до 30 вересня. Він має на меті виграти час для Трампа та лідерів республіканців, щоб протягом літа провести через Конгрес ключові пункти порядку денного президента США.

Зупинка роботи не припиняє критичні функції уряду США, але має негативні наслідки, як-от втрата продуктивності та економічні збитки. Згідно з оцінками Бюджетного управління Конгресу, п’ятитижневий шатдаун у 2018-2019 роках призвів до того, що економіка втратила близько $3 млрд.

Нагадаємо, на борту літака Air Force One президент США Дональд Трамп відповідав на запитання про Україну. Йшлося про майбутні переговори у Саудівській Аравії та обмін розвідданими.

До слова, США мають намір перевірити Україну на готовність піти на «матеріальні поступки» у переговорах із Росією заради закінчення бойових дій.

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Теги: уряд Дональд Трамп США

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