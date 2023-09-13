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Блінкен і Бербок обговорять посилення ППО України

Діана Гасюк
glavcom.ua
Блінкен і Бербок обговорять посилення ППО України
Держсекретаря США Ентоні Блінкен з главою МЗС Німеччини Анналеною Бербок
фото з відкритих джерел

Представник Державного департаменту наголосив, що зміцнення протиповітряної оборони України було планом, який розроблявся ще до війни

Зміцнення системи протиповітряної оборони України за допомогою підвищеної підтримки від західних партнерів буде однією з ключових тем планованої зустрічі між держсекретарем Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкеном і главою Міністерства закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок. Про це під час брифінгу у Вашингтоні сказав речник Держдепартаменту США Метью Міллер, передає власний кореспондент Укрінформу.

Представник Державного департаменту наголосив, що зміцнення протиповітряної оборони України було планом, який розроблявся ще до війни, і в якому брали участь держсекретар, міністр оборони, радник з національної безпеки та навіть президент Сполучених Штатів.

У цьому контексті було підкреслено, що Сполучені Штати Америки спільно зі своїми союзниками та партнерами послідовно надавали Україні відповідні системи протиповітряної оборони та компоненти до них.

«Тож ми продовжуватимемо це робити. І я впевнений, що це питання обговорюватиме (держсекретар США – ред.) з німецькою колегою пізніше цього тижня», – поінформував речник зовнішньополітичного відомства США.

Раніше повідомлялося, що Німеччина хоче і закликає партнерів допомогти з протиповітряною обороною для захисту критичної інфраструктури України взимку. 

Нагадаєм, під час візиту до Києва Бербок заявила, що Німеччина збільшує невідкладну гуманітарну допомогу Україні на 20 млн євро та планує будувати вітрову електростанцію в Чорнобильській зоні. 

Теги: Ентоні Блінкен радник президент міністр Німеччина

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