Найдавніший соратник Путіна виступив проти війни і втратив владу – NYT

Дмитро Козак є одним із небагатьох, хто закликає Путіна припинити війну

Серед російської владної еліти назріває невдоволення жорстокою війною проти України та загалом тоталітарним поліцейським режимом, що склався у Росії. Одним з небагатьох, хто відверто, хоча і не публічно, виступає проти війни, є один із найдавніших соратників Путіна Дмитро Козак. Як інформує «Главком», про це пише The New York Times (NYT).

Козак народився в радянській Україні, служив у радянських спецпідрозділах і працював із Путіним у мерії Санкт-Петербурга в 1990-х роках. Коли Путін став прем'єр-міністром Росії у 1999 році, він призначив Козака керівником свого апарату. В наступні роки Козак залишався чи не найближчим соратником Путіна, керуючи його головними проектами – від підготовки Сочинської олімпіади 2014 року до інтеграції в російську систему окупованого Криму.

Як зазначає NYT, протягом десятиліть Козак був вірним помічником Путіна при виконанні «деяких найделікатніших завдань». Однак, як розповіли виданню троє людей, близьких до Кремля, а також двоє обізнаних представників Заходу, сьогодні Дмитро Козак майже ні за що не відповідає, а його повноваження перейшли до Сергія Кирієнка.

«Кажуть, що Козак розчарував Путіна, бо Козак чітко дав зрозуміти, що вважає вторгнення в Україну помилкою», – пише NYT.

За даними джерел, напередодні повномасштабного російського вторгнення в Україну Козак радив російському диктатору не робити цього. За словами інсайдерів, він начебто попереджав Путіна про жахливі наслідки повномасштабного вторгнення, прогнозуючи запеклий опір України.

Також стверджується, що навесні 2022 року Путін відхилив проект мирної угоди з Україною, який Козак начебто попередньо погодив із Києвом.

А зовсім недавно Козак начебто представив Путіну пропозицію про закінчення війни. За словами кремлівських джерел, він також закликав Путіна провести внутрішні реформи, передавши потужні російські силові структури під контроль уряду та створивши незалежну судову систему.

«Навряд чи наполягання Козака вплинуть на Путіна, здебільшого оточеного людьми, які підживлюють його жорсткі вимоги до України. Але це відображає розчарування, яке охоплює частину московської еліти, через небажання Путіна йти на компроміси у війні та дедалі більш неконтрольовану владу служб безпеки», – пише NYT.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп підтвердив, що його зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним відбудеться на Алясці. Це станеться 15 серпня.

Своєю чергою колишній радник з національної безпеки Марк Лайалл у коментарі Sky News оцінив, чого хочуть Трамп і Путін від переговорів на Алясці.

Американський лідер, імовірно, сподіватиметься вийти з цієї зустрічі «спроможним оголосити про угоду».

Wall Street Journal повідомляє, що Україна та її європейські союзники представили свій план завершення бойових дій в Україні. Він, зокрема, передбачає передусім досягнення припинення вогню.

А за повідомленням The Economist глава Кремля Володимир Путін запропонував обмежене припинення вогню з Україною напередодні саміту з президентом США Дональдом Трампом.

Як пише видання, обмежене припинення вогню стосується повітря і моря. За даними джерел, можливий ще більш драматичний прорив, коли буде розроблено ширший пакет угод. Однак у підсумку це буде виглядати як заморозка війни.