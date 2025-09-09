Міністр оборони пояснив, чого очікує Україна від ювілейного «Рамштайну»

Ключовою метою участі України в черговій зустрічі у форматі «Рамштайн» стане посилення ППО

Посадовці Міністерства оборони прибули до Лондона, де має відбутися засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністра оборони Дениса Шмигаля.

За словами чиновника, ключове завдання української делегації – забезпечити безперебійну військову та фінансову допомогу Україні, посилення ППО та розвиток спільних виробництв оборонно-промислового комплексу.

«Задля цього проведемо низку перемовин з урядовцями країн-партнерів, а також із приватними виробниками. Очікуємо на посилення підтримки й започаткування нових проєктів задля зміцнення безпеки України та всієї Європи», – каже він.

Як відомо, засідання має розпочатися о 17:15 за київським часом. Із заявами виступлять міністр оборони Великої Британії Джон Гілі, міністр оборон Німеччини Борис Пісторіус та міністра оборони України Денис Шмигаль. Попереднє засідання «Рамштайну» під головуванням Німеччини і Великої Британії в липні відбулося в онлайн-форматі.

Нагадаємо, Україна розглядає новий формат захисту від російських дронів та ракет. Його реалізація значною мірою залежить від Сполучених Штатів. Раніше стало відомо, що «коаліція охочих» готова постачати Україні ракети дальнього радіуса дії для подальшого її зміцнення.

До слова, Україна готується отримати першу партію нових, дешевих, далекобійних авіаційних крилатих ракет ERAM (Extended-Range Attack Munition) від США. Пентагон прискорює передачу цих ракет Україні. Перші прототипи вже проходять випробування і мають бути доставлені в жовтні 2025 року. У загальному обсязі до кінця жовтня 2026 року Україна отримає партію з 840 ракет ERAM, виготовлених двома компаніями: CoAspire (Вірджинія) та Zone 5 Technologies (Каліфорнія).