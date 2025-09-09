Головна Країна Політика
search button user button menu button

Міністр оборони пояснив, чого очікує Україна від ювілейного «Рамштайну»

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Міністр оборони пояснив, чого очікує Україна від ювілейного «Рамштайну»
Шмигаль прибув у Британію, аби провести перемовини з партнерами
фото: Telegram/Денис Шмигаль

Ключовою метою участі України в черговій зустрічі у форматі «Рамштайн» стане посилення ППО

Посадовці Міністерства оборони прибули до Лондона, де має відбутися засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністра оборони Дениса Шмигаля.

За словами чиновника, ключове завдання української делегації – забезпечити безперебійну військову та фінансову допомогу Україні, посилення ППО та розвиток спільних виробництв оборонно-промислового комплексу.

«Задля цього проведемо низку перемовин з урядовцями країн-партнерів, а також із приватними виробниками. Очікуємо на посилення підтримки й започаткування нових проєктів задля зміцнення безпеки України та всієї Європи», – каже він.

Як відомо, засідання має розпочатися о 17:15 за київським часом. Із заявами виступлять міністр оборони Великої Британії Джон Гілі, міністр оборон Німеччини Борис Пісторіус та міністра оборони України Денис Шмигаль. Попереднє засідання «Рамштайну» під головуванням Німеччини і Великої Британії в липні відбулося в онлайн-форматі.

Нагадаємо, Україна розглядає новий формат захисту від російських дронів та ракет. Його реалізація значною мірою залежить від Сполучених Штатів. Раніше стало відомо, що «коаліція охочих» готова постачати Україні ракети дальнього радіуса дії для подальшого її зміцнення.

До слова, Україна готується отримати першу партію нових, дешевих, далекобійних авіаційних крилатих ракет ERAM (Extended-Range Attack Munition) від США. Пентагон прискорює передачу цих ракет Україні. Перші прототипи вже проходять випробування і мають бути доставлені в жовтні 2025 року. У загальному обсязі до кінця жовтня 2026 року Україна отримає партію з 840 ракет ERAM, виготовлених двома компаніями: CoAspire (Вірджинія) та Zone 5 Technologies (Каліфорнія).

Читайте також:

Теги: Велика Британія Міноборони Денис Шмигаль

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Чай, кава та мікропластик: нове дослідження розкриває неочікувану небезпеку
Чай, кава та мікропластик: нове дослідження розкриває неочікувану небезпеку
29 серпня, 10:26
Лондон буде боротися за тишу у транспорті
Британія почала боротися з музикою без навушників у громадському транспорті
27 серпня, 09:31
Засідання відбудеться 9 вересня
Стало відомо, коли відбудеться нове засідання «Рамштайну»
25 серпня, 22:26
Британський уряд замовив такий тип моргу для зберігання сотень тіл
Уряд Британії готується до сценарію масової загибелі: деталі закупівель
25 серпня, 17:41
Під санкції потрапили киргизький Capital Bank та його директор Кантемір Чалбаєв
Британія вдарила санкціями по Киргизстану за допомогу Росії
20 серпня, 20:07
Сибіга розповів про роботу над гарантіями безпеки
Сибіга: Україна робить все, щоб не допустити Будапешту №2
18 серпня, 15:36
Джон Гілі пояснив, що британські солдати будуть готові до введення в Україну, щоб зміцнити режим припинення вогню та забезпечити безпеку в повітрі й на морі
Британія готова відправити війська в Україну: Гілі назвав умову
15 серпня, 14:18
Високопоставлені депутати-консерватори висловили побоювання щодо ризику помилок ШІ
Податкова Британії використовує штучний інтелект для слідкування за шахраями
12 серпня, 07:46
Російська радіолокаційна станція 98Л6 «Єнісєй»
«Найжирніша ціль». Ось чому знищення РЛС «Єнісєй» у Криму є ударом по обороноздатності РФ
11 серпня, 16:45

Політика

Міністр оборони пояснив, чого очікує Україна від ювілейного «Рамштайну»
Міністр оборони пояснив, чого очікує Україна від ювілейного «Рамштайну»
Зеленський: Путін сказав спецпредставнику Трампа, що захопить Донбас до кінця року
Зеленський: Путін сказав спецпредставнику Трампа, що захопить Донбас до кінця року
Кулеба втік з України? Ексочільник МЗС зробив заяву
Кулеба втік з України? Ексочільник МЗС зробив заяву
«Рішали» в законі. Депутат пояснив, яка різниця між лобістом й активістом
«Рішали» в законі. Депутат пояснив, яка різниця між лобістом й активістом
Президент попередив українців: РФ концентрує удари проти енергетики
Президент попередив українців: РФ концентрує удари проти енергетики
Кабмін затвердив правила атестації митників
Кабмін затвердив правила атестації митників

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
286K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 9 вересня: ситуація на фронті
115K
Карта повітряних тривог України онлайн 9 вересня 2025
13K
У Дніпрі вперше за 70 років зʼявилися осетри
5195
Негода у Києві: Укргідрометцентр попередив про небезпеку
2270
У Києві відкрито пам’ятник юному князю Володимиру Хрестителю (фото)
1740
Скільки коштує цукор в Україні на тлі падіння світових цін

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 9 вересня
Сьогодні, 05:59
Різдво Пресвятої Богородиці: історія свята, традиції, прикмети та заборони
Вчора, 06:26
В окупованому Луганську після вибухів спалахнула пожежа на НПЗ (відео)
4 вересня, 22:47
У Лісабоні зійшов з рейок туристичний фунікулер: є численні жертви та травмовані
3 вересня, 23:31
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: погода на 3 вересня
3 вересня, 06:02
Підозрюваному у вбивстві Андрія Парубія обрано запобіжний захід
2 вересня, 14:28

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua