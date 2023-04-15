Шмигаль прокоментував, як витік документів США вплине на плани контранступу

Україна не має секретів від США, і жодні «злиті» документи та інформаційний шум довколо них не вплинуть на плани здобути перемогу над РФ

Контрнаступ ЗСУ відбудеться вже найближчим часом. Київ і Вашингтон одностайні у питанні підготовки до контрнаступу, попри витік секретних документів. Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, повідомляє «Укрінформ».

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«Ніщо не вплине й не змінить наші плани на контрнаступ. Наша мета – перемога, наша мета – звільнення українських територій у межах 1991 року. Ми впевнені, що контрнаступ відбудеться вже найближчим часом. Сполучені Штати абсолютно нас підтримують», – заявив посадовець.

Шмигаль також підкреслив, що Україна не має секретів від США, і жодні «зливи» документів та інформаційний шум довколо них не вплинуть на плани здобути перемогу над РФ.

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«У нас немає жодних секретів від наших надійних стратегічних партнерів. Ми націлені на те, щоб реалізувати всі наші плани і здобути нашу перемогу», – резюмував український прем'єр-міністр.

Нагадаємо, у мережу потрапили таємні документи США й НАТО щодо контрнаступу України. Їх оприлюднення прокоментувала Банкова: в Офісі президента вважають злив секретних планів фотошопом.

Відреагувала й українська розвідка: у нібито витоку секретних документів щодо українського контрнаступу сфабриковані цифри та дані. Росія навмисно поширює фейки для того, аби зірвати контрнаступ ЗСУ та уповільнити допомогу від союзників.

Як повідомлялося, у США затримали підозрюваного у витоку секретних документів Пентагону. Ним виявився гвардієць Джек Тейшейра, який курував приватну інтернет-групу під назвою Thug Shaker Central. Міністр оборони США Ллойд Остін розпорядився перевірити доступ до розвідувальних даних і контролю над ними після арешту нацгвардійця.

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До слова, американські високопосадовці вважають, що опубліковані документи могли бути змінені для того, щоб зменшити кількість російських втрат – витік секретних даних про контрнаступ: США назвали причетних.

Як відомо, США розслідують витік даних, їхня достовірність досі не підтверджена. Пентагон припускає, що дані могли бути опубліковані американцем, а не кимось із союзників: злиті документи Пентагону про український контрнаступ можуть бути підробкою.

Крім того, витік секретної інформації Пентагону свідчить про те, що США можуть шпигувати за керівництвом України.

До того ж унаслідок оприлюднення нібито секретних документів Пентагону журналісти знайшли документ, з якого зрозуміло, що США прослуховували телефонні розмови Володимира Зеленського.

Раніше повідомлялося, що розслідувачі Bellingcat з’ясували, коли документи Пентагону злили в мережу.

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Зауважимо, що за даними CNN, Україна змінила воєнні плани після витоку документів Пентагону.

Наразі США намагаються виправити ситуацію, яку називають одним із найбільших провалів американської розвідки: витік призвів до кризи у відносинах США з союзниками.