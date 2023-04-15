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Шмигаль прокоментував, як витік документів США вплине на плани контранступу

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Шмигаль прокоментував, як витік документів США вплине на плани контранступу
Витік секретних документів Пентагону не змінює плани українського контрнаступу
фото: kmu.gov.ua

Україна не має секретів від США, і жодні «злиті» документи та інформаційний шум довколо них не вплинуть на плани здобути перемогу над РФ

Контрнаступ ЗСУ відбудеться вже найближчим часом. Київ і Вашингтон одностайні у питанні підготовки до контрнаступу, попри витік секретних документів. Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, повідомляє «Укрінформ».

«Ніщо не вплине й не змінить наші плани на контрнаступ. Наша мета – перемога, наша мета – звільнення українських територій у межах 1991 року. Ми впевнені, що контрнаступ відбудеться вже найближчим часом. Сполучені Штати абсолютно нас підтримують», – заявив посадовець.

Шмигаль також підкреслив, що Україна не має секретів від США, і жодні «зливи» документів та інформаційний шум довколо них не вплинуть на плани здобути перемогу над РФ.

«У нас немає жодних секретів від наших надійних стратегічних партнерів. Ми націлені на те, щоб реалізувати всі наші плани і здобути нашу перемогу», – резюмував український прем'єр-міністр.

Нагадаємо, у мережу потрапили таємні документи США й НАТО щодо контрнаступу України. Їх оприлюднення прокоментувала Банкова: в Офісі президента вважають злив секретних планів фотошопом.

Відреагувала й українська розвідка: у нібито витоку секретних документів щодо українського контрнаступу сфабриковані цифри та дані. Росія навмисно поширює фейки для того, аби зірвати контрнаступ ЗСУ та уповільнити допомогу від союзників. 

Як повідомлялося, у США затримали підозрюваного у витоку секретних документів Пентагону. Ним виявився гвардієць Джек Тейшейра, який курував приватну інтернет-групу під назвою Thug Shaker Central. Міністр оборони США Ллойд Остін розпорядився перевірити доступ до розвідувальних даних і контролю над ними після арешту нацгвардійця.

До слова, американські високопосадовці вважають, що опубліковані документи могли бути змінені для того, щоб зменшити кількість російських втрат – витік секретних даних про контрнаступ: США назвали причетних.

Як відомо, США розслідують витік даних, їхня достовірність досі не підтверджена. Пентагон припускає, що дані могли бути опубліковані американцем, а не кимось із союзників: злиті документи Пентагону про український контрнаступ можуть бути підробкою.

Крім того, витік секретної інформації Пентагону свідчить про те, що США можуть шпигувати за керівництвом України.

До того ж унаслідок оприлюднення нібито секретних документів Пентагону журналісти знайшли документ, з якого зрозуміло, що США прослуховували телефонні розмови Володимира Зеленського

Раніше повідомлялося, що розслідувачі Bellingcat з’ясували, коли документи Пентагону злили в мережу.

Зауважимо, що за даними CNN, Україна змінила воєнні плани після витоку документів Пентагону.

Наразі США намагаються виправити ситуацію, яку називають одним із найбільших провалів американської розвідки: витік призвів до кризи у відносинах США з союзниками.

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Теги: США документи Денис Шмигаль контрнаступ

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