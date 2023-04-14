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Витік секретної інформації: Пентагон попередив військових

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Витік секретної інформації: Пентагон попередив військових
фото з відкритих джерел

Військовим не слід завантажувати документи з позначкою «таємно» з несекретних веб-сайтів

Після оприлюднення секретних урядових документів США, Пентагон попередив військових про неприпустимість доступу до секретних документів із несекретних веб-сайтів у зв'язку з витоком даних. Про це пише CNN.

У відповідній пам'ятці йдеться про правила та процедури роботи із секретними документами та попереджає військових «не обговорювати секретну інформацію з особами, які не уповноважені на отримання такої інформації».

Крім того, в документі міститься  попередження про те, що військовим не слід завантажувати документи з позначкою «таємно» з несекретних веб-сайтів, оскільки вони можуть бути пов'язані з іноземними противниками або містити шкідливий код, який може нести кіберзагрозу для інформаційних систем Пентагону.

Відомо, що пам'ятку було розіслано за день до арешту 21-річного Джека Тейшейри, нацгвардійця, якого підозрюють у розголошенні секретної інформації.

При цьому у службовій записці не згадується військовослужбовець, а лише йдеться про «недавні повідомлення про несанкціоноване розкриття, ймовірно, секретних документів Міністерства оборони та розвідувальної спільноти».

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Теги: документи Пентагон правила контрнаступ США

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