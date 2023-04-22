Атомна сфера та алмази: ЗМІ розкрили подробиці нового пакету санкції ЄС проти Росії

За словами журналіста, обмежень на російську атомну енергію та діаманти в новому пакеті ЄС не буде

Обмеження стосуватимуться насамперед покращеного дотримання санкційних вимог

Європейський союз не включатиме обмеження проти атомної сфери та алмазної індустрії Росії до наступного пакету санкцій. Про це заявив кореспондент «Радіо Свобода» Рікард Юзвяк у Twitter.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Наступний пакет санкцій ЄС проти Росії стосуватиметься насамперед покращеного дотримання санкційних вимог і нових засобів протидії ухилянню від омежень», – написав журналіст.

Також, за його словами, ЄС запровадить санкції проти додаткових фізичних та юридичних осіб, але, «як і очікувалось, без обмежень на атомну енергію та діаманти».

Будь ласка, читайте текст після реклами

The next EU sanctions package on #Russia will mainly be about improved compliance and new anti-circumvention tools. New names on people/companies as well - as always - but as expected: no nuclear and no diamonds. #Ukraine — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) April 21, 2023

Нагадаємо, що раніше посадовці США і Європейського союзу провели зустріч із представниками компаній алмазної галузі щодо запровадження ефективних обмежень проти цієї індустрії РФ.

До слова, чиновники країн G7 та Євросоюзу хочуть створити систему глобального відстеження обороту алмазів, яка може відкрити шлях до обмеження торгівлі російськими кривавими алмазами в майбутньому.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Як повідомлялося, представники семи провідних світових держав розглядають запровадження майже повної заборони на експорт товарів до Росії.