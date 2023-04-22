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Атомна сфера та алмази: ЗМІ розкрили подробиці нового пакету санкції ЄС проти Росії

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Атомна сфера та алмази: ЗМІ розкрили подробиці нового пакету санкції ЄС проти Росії
За словами журналіста, обмежень на російську атомну енергію та діаманти в новому пакеті ЄС не буде
фото з відкритих джерел

Обмеження стосуватимуться насамперед покращеного дотримання санкційних вимог

Європейський союз не включатиме обмеження проти атомної сфери та алмазної індустрії Росії до наступного пакету санкцій. Про це заявив кореспондент «Радіо Свобода» Рікард Юзвяк у Twitter.

«Наступний пакет санкцій ЄС проти Росії стосуватиметься насамперед покращеного дотримання санкційних вимог і нових засобів протидії ухилянню від омежень», – написав журналіст.

Також, за його словами, ЄС запровадить санкції проти додаткових фізичних та юридичних осіб, але, «як і очікувалось, без обмежень на атомну енергію та діаманти».

Нагадаємо, що раніше посадовці США і Європейського союзу провели зустріч із представниками компаній алмазної галузі щодо запровадження ефективних обмежень проти цієї індустрії РФ.

До слова, чиновники країн G7 та Євросоюзу хочуть створити систему глобального відстеження обороту алмазів, яка може відкрити шлях до обмеження торгівлі російськими кривавими алмазами в майбутньому.

Як повідомлялося, представники семи провідних світових держав розглядають запровадження майже повної заборони на експорт товарів до Росії.

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Теги: росія Європейський союз санкції

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