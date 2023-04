Атомна сфера та алмази: ЗМІ розкрили подробиці нового пакету санкції ЄС проти Росії

Європейський союз не включатиме обмеження проти атомної сфери та алмазної індустрії Росії до наступного пакету санкцій. Про це заявив кореспондент «Радіо Свобода» Рікард Юзвяк у Twitter.

«Наступний пакет санкцій ЄС проти Росії стосуватиметься насамперед покращеного дотримання санкційних вимог і нових засобів протидії ухилянню від омежень», – написав журналіст.

Також, за його словами, ЄС запровадить санкції проти додаткових фізичних та юридичних осіб, але, «як і очікувалось, без обмежень на атомну енергію та діаманти».

