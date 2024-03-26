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Великобританія заперечує причетність України до теракту в Москві

Ірина Луцак
glavcom.ua
Великобританія заперечує причетність України до теракту в Москві
Грант Шаппс зазначив, що жодного зв’язку між Україною та терактом, який стався у підмосковному «Крокус Сіті Холл», немає
фото з відкритих джерел

Міністр оборони Великої Британії підкреслив необхідність протистояти спробам президента рф путіна пов’язати Україну з цим інцидентом

Міністр оборони Великої Британії заперечив будь-які зв'язки між Україною та нещодавнім терактом у москві, наголосивши на необхідності протистояти спробам Путіна пов'язати Україну з цим інцидентом.

У своїй заяві перед депутатами Міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс зазначив, що жодного зв’язку між Україною та терактом, який стався у підмосковному «Крокус Сіті Холл», немає.

Міністр підкреслив необхідність протистояти спробам президента рф путіна пов’язати Україну з цим інцидентом.

Також тіньовий міністр оборони Джон Хілі, відповідаючи на запитання щодо оборони, зауважив, що цей напад у Москві не повинен бути використаний кремлем як виправдання для незаконної війни в Україні.

За теракт, який стався 22 березня 2024 року у підмосковному «Крокус Сіті Холл», відповідальність взяла на себе терористична організація ІДІЛ.

Як повідомлялося раніше, угруповання «Ісламська держава» (ІДІЛ) несе повну відповідальність за теракт у торговому центрі «Крокус Сіті Хол». Про це повідомила офіційна речниця Ради нацбезпеки Білого дому Едрієн Вотсон.

Як раніше стало відомо, внаслідок теракту загинуло щонайменше 40 людей, поранених понад 100. Про це повідомляє ФСБ та губернатор Московської області Андрій Воробйов

Нагадаємо, легіон «Свобода Росії» оприлюднив заяву, в якій звинуватив у теракті, що трапився в Підмосков'ї, «терористичний режим Путіна».

Також Головне управління розвідки Міністерства оборони України вважають, що теракт у підмосковському музичному центрі «Крокус Сіті Хол» – це свідома провокація путінського режиму про яку попереджала міжнародна спільнота.

Читайте також: Рада Федерації звинуватила Україну в теракті в Москві – російські ЗМІ
Теги: Велика Британія теракт ІДІЛ

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