Глава МЗС Британії пояснив, чому не варто відправляти західні війська в Україну

Девід Кемерон вважає, що тренування військових краще проводити за межами України

Кемерон виступає проти відправки військ в Україну навіть для проведення тренувальних місій

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон вважає, що не потрібно відправляти західні війська в Україну, бо вони можуть стати мішенями для російських військових. Про це він заявив в інтерв’ю Sueddeutsche Zeitung.

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Журналісти запитали британського міністра, чи вважає він розумним виключати можливість відправки військ в Україну в нинішній ситуації.

«Тренувальні місії краще проводити за межами країни. У Великій Британії ми підготували 60 тисяч українських солдатів», – відповів Кемерон.

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На його думку, розміщення іноземної місії в Україні створить мішені для Росії.

«Ми повинні уникати створення очевидних цілей для Путіна», – пояснив Девід Кемерон.

Нагадаємо, Франція має намір створити альянс країн, готових відправити свої війська в Україну.

Як повідомлялося, президент Франції Еммануель Макрон заявив, що не слід виключати можливість відправлення військовослужбовців із західних країн в Україну. При цьому він наголосив, що наразі серед європейських країн консенсусу з цього питання немає.

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Водночас Генсек НАТО заявив, що альянс не планує відправляти військових на територію України.

До слова, Велика Британія готова допомогти Німеччині розв'язати проблему з поставками крилатих ракет Taurus в Україну.