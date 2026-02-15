Обама назвав диктаторськими методи міграційної служби в Міннесоті

Операції міграційних агентів у США супроводжувалася грубими порушеннями: людей забирали з домівок, машин, шкіл, а проти мирних натовпів застосовували сльозогінний газ

Колишній президент США Барак Обама виступив із різкою критикою дій імміграційної служби (ICE) у Міннесоті. Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

Обама назвав агресивну тактику федеральних агентів «глибоко тривожною та небезпечною», порівнявши її з методами авторитарних режимів та диктатур. Цей виступ став черговим свідченням того, що Обама вирішив відмовитися від своєї стратегії «непублічності», яку він сповідував раніше, щоб стати активним голосом опору чинному курсу Білого дому.

За словами експрезидента, операція ICE у Міннеаполісі та Сент-Полі, де задіяли близько 3000 агентів, супроводжувалася грубими порушеннями: людей забирали з домівок без чітких інструкцій, а проти мирних натовпів застосовували сльозогінний газ. Ситуацію загострили трагічні події січня – вбивства протестувальників Рене Гуд та Алекса Претті від рук федералів. Обама високо оцінив мужність мешканців Міннесоти, які в умовах морозів організували мережі взаємодопомоги та громадянської непокори, щоб захистити свої громади.

Окремо Обама торкнувся теми політичної культури, коментуючи нещодавній скандал із расистським відео на сторінці Дональда Трампа, де подружжя Обам зобразили мавпами. Хоча політик не назвав імені свого наступника, він охарактеризував сучасну медіапросторову активність як «клоунське шоу», де люди втратили відчуття пристойності та сорому. Обама висловив упевненість, що більшість американців не підтримують таку поведінку та прагнуть відновлення верховенства права і нормальних людських стосунків.

Нагадаємо, у місті Міннеаполіс, штат Міннесота спалахнули масові протести після того, як федеральні імміграційні агенти США застрелили громадянина країни. Це вже другий подібний випадок за січень.

Місцеві ЗМІ ідентифікували загиблого як Алекс Претті, 37-річного мешканця Міннеаполіса. Поліція повідомила, що він був законним власником зброї та не мав судимостей. За словами очевидців і відео з місця події, перед стріляниною між агентами та чоловіком сталася сутичка.

Як відомо, у США стрімко загострюється протистояння між владою штату Міннесота та федеральним урядом. Причиною став інцидент, під час якого агент імміграційної служби (ICE) застрелив 37-річну громадянку США Рене Ніколь Гуд. Трагедія вже спровокувала масові протести у понад 10 містах країни.