Головна Світ Політика
search button user button menu button

Обама назвав диктаторськими методи міграційної служби в Міннесоті

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Обама назвав диктаторськими методи міграційної служби в Міннесоті
фото з відкритих джерел

Операції міграційних агентів у США супроводжувалася грубими порушеннями: людей забирали з домівок, машин, шкіл, а проти мирних натовпів застосовували сльозогінний газ

Колишній президент США Барак Обама виступив із різкою критикою дій імміграційної служби (ICE) у Міннесоті. Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

Обама назвав агресивну тактику федеральних агентів «глибоко тривожною та небезпечною», порівнявши її з методами авторитарних режимів та диктатур. Цей виступ став черговим свідченням того, що Обама вирішив відмовитися від своєї стратегії «непублічності», яку він сповідував раніше, щоб стати активним голосом опору чинному курсу Білого дому.

За словами експрезидента, операція ICE у Міннеаполісі та Сент-Полі, де задіяли близько 3000 агентів, супроводжувалася грубими порушеннями: людей забирали з домівок без чітких інструкцій, а проти мирних натовпів застосовували сльозогінний газ. Ситуацію загострили трагічні події січня – вбивства протестувальників Рене Гуд та Алекса Претті від рук федералів. Обама високо оцінив мужність мешканців Міннесоти, які в умовах морозів організували мережі взаємодопомоги та громадянської непокори, щоб захистити свої громади.

Окремо Обама торкнувся теми політичної культури, коментуючи нещодавній скандал із расистським відео на сторінці Дональда Трампа, де подружжя Обам зобразили мавпами. Хоча політик не назвав імені свого наступника, він охарактеризував сучасну медіапросторову активність як «клоунське шоу», де люди втратили відчуття пристойності та сорому. Обама висловив упевненість, що більшість американців не підтримують таку поведінку та прагнуть відновлення верховенства права і нормальних людських стосунків.

Нагадаємо, у місті Міннеаполіс, штат Міннесота спалахнули масові протести після того, як федеральні імміграційні агенти США застрелили громадянина країни. Це вже другий подібний випадок за січень. 

Місцеві ЗМІ ідентифікували загиблого як Алекс Претті, 37-річного мешканця Міннеаполіса. Поліція повідомила, що він був законним власником зброї та не мав судимостей. За словами очевидців і відео з місця події, перед стріляниною між агентами та чоловіком сталася сутичка.

Як відомо, у США стрімко загострюється протистояння між владою штату Міннесота та федеральним урядом. Причиною став інцидент, під час якого агент імміграційної служби (ICE) застрелив 37-річну громадянку США Рене Ніколь Гуд. Трагедія вже спровокувала масові протести у понад 10 містах країни. 

Теги: Барак Обама США протест

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Трамп встановив дедлайн для Ірану щодо укладення ядерної угоди
Трамп встановив дедлайн для Ірану щодо укладення ядерної угоди
13 лютого, 05:14
Макрон вважає, що Європа повинна протистояти Трампу в питаннях торгівлі та технологій
Франція закликає ЄС готуватися до нового торговельного протистояння зі США
10 лютого, 14:24
Супербоул-2026 не сподобався Трампу
Трамп назвав «ляпасом для США» шоу у перерві Супербоула
9 лютого, 09:03
Глава Білого дому назвав відносини з Сі Цзіньпіном «надзвичайно добрими»
Трамп розповів, про що говорив з президентом Китаю
4 лютого, 18:47
«Імперія Епштейна» могла бути пов’язана з КДБ та Путіним – Daily Mail
«Імперія Епштейна» могла бути пов’язана з КДБ та Путіним – Daily Mail
2 лютого, 13:30
Трамп заявив, що його адміністрація працює в двопартійному форматі, щоб уникнути шатдауну
США знову за крок від шатдауну. Сенат заблокував пакет витрат
30 сiчня, 00:32
Путін та Віткофф провели переговори
Рада миру та заморожені активи: нові деталі переговорів Путіна і делегації США
23 сiчня, 06:22
Вибухи у Росії, нові заяви Трампа: головне за ніч
Вибухи у Росії, нові заяви Трампа: головне за ніч
21 сiчня, 05:40
Лише 17 % американців схвалюють зусилля Дональда Трампа щодо придбання Гренландії
Скільки американців підтримують купівлю Гренландії – результати опитування
15 сiчня, 05:18

Політика

Обама назвав диктаторськими методи міграційної служби в Міннесоті
Обама назвав диктаторськими методи міграційної служби в Міннесоті
Губернатор Каліфорнії закликав Європу сприймати політику Трампа як тимчасове явище
Губернатор Каліфорнії закликав Європу сприймати політику Трампа як тимчасове явище
Трамп і Нетаньягу погодили стратегію тиску на Іран
Трамп і Нетаньягу погодили стратегію тиску на Іран
Сенатор-республіканець закликав США надати Україні далекобійні ракети Tomahawk
Сенатор-республіканець закликав США надати Україні далекобійні ракети Tomahawk
Зеленський обговорив із представниками Трампа підготовку до переговорів у Женеві
Зеленський обговорив із представниками Трампа підготовку до переговорів у Женеві
Зеленський зустрівся з Рубіо в Мюнхені: про що говорили
Зеленський зустрівся з Рубіо в Мюнхені: про що говорили

Новини

В Україні туман та дощі: прогноз погоди на 14 лютого
Вчора, 06:02
Дрони для ЗСУ: Зеленський отримав перший БпЛА «Лінза 3.0», вироблений в Німеччині
13 лютого, 17:01
Сили оборони в окупованому Криму знищили надсучасну російську станцію «Небо-У»
13 лютого, 15:21
Україна розпочала пошук радянських ТЕЦ у Європі
13 лютого, 14:06
Лувр заливає: у музеї знову прорвало стелю над залою з шедеврами
13 лютого, 13:52
Енергетичний фронт: через ворожі обстріли в Україні знеструмлено шість областей
13 лютого, 13:12

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua