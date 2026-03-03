Посольство США в Саудівській Аравії атакували іранські безпілотники

Президент США Дональд Трамп зазначив, що Іран отрмає відповідь

За даними двох джерел CNN, знайомих з ситуацією, посольство США в Саудівській Аравії було атаковане двома іранськими безпілотниками. Про це пише «Главком».

Міністерство оборони Саудівської Аравії підтвердило напад, заявивши, що він спричинив незначні матеріальні збитки.

Після цього Корпус вартових ісламської революції (КВІР) Ірану заявив, що розпочав зусилля зі знищення «американських політичних центрів» у регіоні.

«Вибух у посольстві Вашингтона в Ер-Ріяді, столиці Саудівської Аравії, є кроком у цьому напрямку», – написав Корпус вартових ісламської революції.

Президент США Дональд Трамп, реагуючи на напад, заявив NewsNation: «Ви скоро дізнаєтесь», якою буде його відповідь.

Посольство США в Ер-Ріяді є одним із кількох військових та дипломатичних об'єктів США, які стали ціллю атак Ірану.

Посольство США в Саудівській Аравії заявило, що видало повідомлення про самоізоляцію для Джидди, Ер-Ріяда та Дахрана та обмежує необов'язкові поїздки до будь-яких військових об'єктів у регіоні.

«Ми рекомендуємо американським громадянам у Королівстві негайно залишитися в укриттях», – йдеться у дописі на X після удару дрона.

Раніше президент Дональд Трамп заявив, що членам Корпусу вартових ісламської революції, які складуть зброю, буде надано повний імунітет, а тим, хто відмовиться, загрожує неминуча смерть.

«Я знову закликаю Корпус вартових ісламської революції, іранську військову поліцію, скласти зброю та отримати повний імунітет або зіткнутися з вірною смертю», – сказав Трамп. «Це буде вірна смерть. Це буде негарно».

Як відомо, уранці 28 лютого міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац оголосив про початок «превентивного удару» проти Ірану. Після його заяви в Тегерані пролунала серія вибухів.

Атака сталася після неодноразових попереджень США та Ізраїлю про те, що вони завдадуть нового удару, якщо Іран продовжить свої ядерні та ракетні програми.