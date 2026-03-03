Головна Світ Політика
search button user button menu button

Посольство США в Саудівській Аравії атакували іранські безпілотники

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Посольство США в Саудівській Аравії атакували іранські безпілотники
фото з відкритих джерел

Президент США Дональд Трамп зазначив, що Іран отрмає відповідь 

За даними двох джерел CNN, знайомих з ситуацією, посольство США в Саудівській Аравії було атаковане двома іранськими безпілотниками. Про це пише «Главком».

Міністерство оборони Саудівської Аравії підтвердило напад, заявивши, що він спричинив незначні матеріальні збитки.

Після цього Корпус вартових ісламської революції (КВІР) Ірану заявив, що розпочав зусилля зі знищення «американських політичних центрів» у регіоні.

«Вибух у посольстві Вашингтона в Ер-Ріяді, столиці Саудівської Аравії, є кроком у цьому напрямку», – написав Корпус вартових ісламської революції.

Президент США Дональд Трамп, реагуючи на напад, заявив NewsNation: «Ви скоро дізнаєтесь», якою буде його відповідь.

Посольство США в Ер-Ріяді є одним із кількох військових та дипломатичних об'єктів США, які стали ціллю атак Ірану. 

Посольство США в Саудівській Аравії заявило, що видало повідомлення про самоізоляцію для Джидди, Ер-Ріяда та Дахрана та обмежує необов'язкові поїздки до будь-яких військових об'єктів у регіоні.

«Ми рекомендуємо американським громадянам у Королівстві негайно залишитися в укриттях», – йдеться у дописі на X після удару дрона.

Раніше президент Дональд Трамп заявив, що членам Корпусу вартових ісламської революції, які складуть зброю, буде надано повний імунітет, а тим, хто відмовиться, загрожує неминуча смерть. 

«Я знову закликаю Корпус вартових ісламської революції, іранську військову поліцію, скласти зброю та отримати повний імунітет або зіткнутися з вірною смертю», – сказав Трамп. «Це буде вірна смерть. Це буде негарно».

Як відомо, уранці 28 лютого міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац оголосив про початок «превентивного удару» проти Ірану. Після його заяви в Тегерані пролунала серія вибухів.

Атака сталася після неодноразових попереджень США та Ізраїлю про те, що вони завдадуть нового удару, якщо Іран продовжить свої ядерні та ракетні програми.

Теги: США Іран Саудівська Аравія посольство Дональд Трамп

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зеленський розповів, кого боїться Путін
Зеленський розповів, кого боїться Путін
5 лютого, 01:56
Організація Об’єднаних Націй очікує від США конкретних пояснень щодо того, коли саме і в яких обсягах Вашингтон сплатить прострочені внески
Фінансова криза ООН: організація тисне на США через заборгованість
10 лютого, 01:25
Путін і його друзі не у в'язниці: Зеленський розповів на які компроміси пішла Україна заради миру
Путін і його друзі не у в'язниці: Зеленський розповів на які компроміси пішла Україна заради миру
14 лютого, 03:31
100-річна американка Рут Ґоув розповіла про наслідки довгого життя
У США зростає кількість довгожителів: фахівці прогнозують кризу в країні
20 лютого, 03:00
Міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен побоюється розмивання статті 5 через гарантії для України
Фінляндія застерегла США від згадок статті 5 НАТО у гарантіях для України
5 лютого, 17:04
Президент США погрожував Тегерану ударами, якщо іранська влада відмовиться укласти ядерну угоду
Трамп отримав варіанти військових дій проти Ірану після провалу перемовин – ABC News
27 лютого, 07:18
Для Кремля загибель Хаменеї є особистою та політичною втратою
Путін шокований убивством свого найближчого союзника: заява
1 березня, 12:31
Джим Керрі спровокував купу теорій про свою нову зовнішність після виходу у світ
У Джима Керрі є двійник? Мережа вибухнула обговореннями про нову зовнішність актора (фото)
Вчора, 12:59
Ізраїль атакував Іран
Ізраїль скасував всі спортивні та культурні заходи через війну в Ірані
28 лютого, 16:19

Політика

Венс заявив, що США хочуть змусити керівництво Ірану змінити мислення
Венс заявив, що США хочуть змусити керівництво Ірану змінити мислення
Посольство США в Саудівській Аравії атакували іранські безпілотники
Посольство США в Саудівській Аравії атакували іранські безпілотники
Bloomberg: Союзники Трампа опинилися у складному становищі через удари США по Ірану
Bloomberg: Союзники Трампа опинилися у складному становищі через удари США по Ірану
З початку війни в Ірані загинуло понад 700 мирних жителів
З початку війни в Ірані загинуло понад 700 мирних жителів
Кількість загиблих серед військових США на війні з Іраном зросла
Кількість загиблих серед військових США на війні з Іраном зросла
Трамп розкритикував демократів, які не схвалили атаку на Іран
Трамп розкритикував демократів, які не схвалили атаку на Іран

Новини

У Києві повітряна тривога тривала 32 хвилини
Вчора, 22:17
ЗСУ звільнили дев'ять населених пунктів, Макрон заявив про розширення ядерного арсеналу. Головне за 2 березня 2026
Вчора, 21:00
МПК заборонив Україні використовувати форму з мапою держави на Паралімпіаді-2026
Вчора, 16:37
ФІДЕ пояснила повернення прихильника війни проти України в рейтинг «помилкою»
Вчора, 13:31
Хорватія завершила розмінування своєї території після югославської війни
Вчора, 08:35
В Україні без опадів: погода на 2 березня
Вчора, 05:59

Прес-релізи

Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
25 лютого, 16:03
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua