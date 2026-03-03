Головна Світ Політика
Рубіо заявив, що найважчі удари по Ірану ще попереду

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Рубіо заявив, що найважчі удари по Ірану ще попереду
фото: AP

Держсекретар Марко Рубіо зауважив, що не буде розкривати подробиці тактичних зусиль США

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що адміністрація Трампа вважає, що цілей операції проти Ірану можна досягти без наземних сил, і зазначив, що найважчі удари ще попереду. Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

«Зараз ми не готові до наземних військ, але, очевидно, президент має такі варіанти. Він ніколи нічого не виключає», – сказав він журналістам. 

«Зараз ми зосереджені на знищенні їхніх пускових установок балістичних ракет, їхніх арсеналів балістичних ракет та їхнього виробничого потенціалу, а також їхніх безпілотників одностороннього застосування та їхнього ВМС, через загрозу, яку це становить для світового судноплавства», – сказав він.

«Я не збираюся розкривати подробиці наших тактичних зусиль, але найсильніші удари від американських військових ще попереду. Наступний етап буде ще більш суворим для Ірану, ніж зараз», – сказав Рубіо.

Рубіо сказав, що вони повідомили керівництво Конгресу про військову операцію та заявили, що адміністрація виконала закон на 100%.

Раніше Трамп дав зрозуміти, що не виключає введення американських сил на територію Ірану, операція проти якого наразі обмежується ударами з повітря. 

«Як кожен президент каже, що чобіт на землі не буде» – цього я не кажу. Я кажу, що можливо, нам це не треба, або «якщо б нам це було потрібно», – сказав американський президент. 

Нагадаємо, посол США в Організації Об'єднаних Націй Майк Вольц захистив американські військові удари по Ірану під час виступу в Раді Безпеки ООН, назвавши їх законними діями та стверджуючи, що дипломатія не може рухатися вперед без надійного партнера для миру. 

Він описав операцію, яку Пентагон назвав «Епічною люттю», як вузько спрямовану на військові цілі, і представив удари як частину ширших зусиль, спрямованих на протидію іранській агресії та запобігання отриманню Тегераном ядерної зброї.

 

