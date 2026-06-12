Путін пообіцяв нарощувати удари по Україні і придумав чергове виправдання (відео)

Погрози Путіна з'явилися на тлі успішних ударів українських безпілотників по російських об'єктах

Російський диктатор Володимир Путін виступив із новими погрозами на адресу України. Він заявив, що збройні сили Росії будуть лише збільшувати інтенсивність повітряних ударів. Про це повідомляє «Главком» з посилання на російські медіа.

За словами очільника країни-агресорки, Росія нарощуватиме атаки, щоб буцімто «відбити бажання Збройним Силам України бити по цивільних об'єктах». І свої терористичні дії проти суверенної держави лідер Кремля традиційно спробував замаскувати під «заходи у відповідь».

«Збройні Сили Росії нарощуватимуть удари у відповідь, щоб відбити бажання Збройним Силам України бити по цивільних об'єктах», – заявив Путін.

👀Завдання противника - спричинити розкол у російському суспільстві, посіяти розгубленість, але нічого не вийде, - Путін про атаки добрих дронів вглиб РФ



🙃«Ми маємо зміцнювати систему ППО країни, ми вже це робимо», — запевнив він учасників ЕсВеО. pic.twitter.com/lvVeVM15gG — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) June 12, 2026

Зауважимо, чергова заява Путіна пролунала на тлі регулярних і доведених воєнних злочинів самої Росії, яка щодня атакує українські міста ракетами, керованими авіабомбами та дронами-камікадзе. Жертвами цих ударів стають житлові будинки, лікарні, школи та критична інфраструктура України.

Погрози Путіна з'явилися на тлі реальних та успішних ударів українських безпілотників по російських нафтопереробних заводах, військових аеродромах та складах боєприпасів у глибокому тилу РФ, які окупаційна протиповітряна оборона виявилася нездатною захистити.

Главком писав, що Україна «привітала» Путіна з Днем Росії. Сили оборони уразили два нафтопереробні заводи у Татарстані, комбінат у Тольятті, командні пункти та логістичні об'єкти ворога. У ніч на 12 червня підрозділи Сил оборони України у Республіці Татарстан РФ уразили нафтопереробні заводи «Танеко» та «ТАИФ-НК» у Нижньокамську. Підтверджено ураження цілей та пожежу на території обох підприємств.

Як повідомлялося, у Росії скасували традиційний масштабний концерт на Червоній площі, запланований на 12 червня до Дня Росії. Захід перенесли на тлі посилення ударів українських далекобійних безпілотників. Святкові заходи, присвячені Дню Росії, не відбуватимуться на Червоній площі вперше з 2003 року.