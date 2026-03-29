Втрати ворога станом на 29 березня 2026 року – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1 360 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок неділі, 29 березня 2026 року.
Втрати Росії у війні на 29 березня 2026 року
РФ у війні з Україною станом на 29 березня втратила:
- особового складу – близько 1 295 830 (+1 360) осіб
- танків – 11 820 (+8) од.
- бойових броньованих машин – 24 313 (+16) од.
- артилерійських систем – 39 001 (+65) од.
- РСЗВ – 1 707 (+0) од.
- засоби ППО – 1 337 (+0) од.
- літаків – 435 (+0) од.
- гелікоптерів – 350 (+0) од.
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 204 060 (+1 948) од.
- крилаті ракети – 4 491 (+0) од.
- кораблі/катери – 33 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 85 977 (+2181) од.
- спеціальна техніка – 4 105 (+5) од.
Нагадаємо, триває 1495-й день повномасштабної війни в Україні.
