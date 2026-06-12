Путін звернувся до недругів Росії фразою кота Леопольда

Путін несподівано звернувся до противників РФ із закликом не воювати з Росією, а «жити дружно»

Російський агресор Володимир Путін зробив низку заяв про війну проти України, ситуацію на фронті та відносин із Заходом, пише «Главком».

Путін заявив, що Росія нібито продовжує просуватися на фронті, а спроби завдати їй стратегічної поразки, за його словами, приречені на невдачу.

Окремо він торкнувся теми протистояння із Заходом, заявивши, що Росія фактично протистоїть «колективному Заходу». Водночас наприкінці виступу Путін несподівано звернувся до противників РФ із закликом не воювати з Росією, а «жити дружно».

Зокрема, глава Кремля стверджував, що Росія нібито завжди мала багато недругів, а під час воєн з Наполеоном і Гітлером проти неї воювала «вся Європа».

Також Путін повторив традиційні тези російської пропаганди про те, що Росія нібито «не розпочинала війну, а протягом восьми років намагалася мирно вирішити питання Донбасу».

Напередодні президент Росії Володимир Путін заявив, що його країна не має «жодного резону» нападати на Європу чи воювати з НАТО, назвавши такі побоювання провокацією. Він також вкотре повторив тезу про «обман» із розширенням Альянсу на Схід.

На прес-конференції в рамках Петербурзького міжнародного економічного форуму Путін заявив, що атака на Європу була б «не просто абсурдом», а свідомою провокацією, яка нібито створює загрозу, котрої насправді не існує. На його думку, така риторика потрібна європейським урядам, щоб змусити власне населення витрачати більше коштів на оборону. «Було б смішно, якби не було так сумно», – підсумував він.