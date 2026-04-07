Ормузька протока: Зеленський повідомив про участь українських військових у консультаціях

Президент: Безпечне мореплавство – це глобальна цінність

Президент України Володимир Зеленський заявив, що українські військові беруть участь у консультаціях щодо того, як працюватиме Ормузька протока. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на звернення глави держави наприкінці 1504-го дня війни.

«Українські військові беруть участь у консультаціях і щодо того, як далі працюватиме Ормузька протока. Безпечне мореплавство – це глобальна цінність, ми це знаємо по досвіду захисту в Чорному морі. Потрібно, щоб всі у світі це також цінували. Звісно, ситуація зараз може змінюватися щодня – і доволі суттєво, особливо зважаючи на те, що відбувається з Іраном та у відносинах між Європою та Америкою. Але інтереси наші довготривалі – усіх у Європі, передусім це інтерес безпековий», – наголосив президент.

Зеленський додав: «У наших дипломатів є і відповідний запит від країн Азії, я доручив усе це оперативно пропрацювати. Будуть контакти і з лідерами, і робота на рівні МЗС та на рівні інших міністерств. Головне, щоб ми постійно забезпечували Україні реальні можливості для захисту».

Зауважимо, Ормузька протока є ключовим маршрутом для транспортування нафти з Перської затоки, і будь-які загрози її блокування мають глобальні економічні наслідки. Раніше повідомлялося, що окремі судна вже відновлюють проходження цією ділянкою після загострення ситуації в регіоні.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що блокування Ормузької протоки створює серйозний стрес для глобальної економіки та нафтового ринку, і провів паралелі з ситуацією навколо Чорноморського коридору. За його словами, питання полягає не лише у розблокуванні маршрутів, а й у забезпеченні їх стабільної роботи, правил і захисту.