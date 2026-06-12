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Лукашенко видав свій прогноз закінчення війни в Україні

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Лукашенко видав свій прогноз закінчення війни в Україні
За словами Лукашенка, нині існує реальна можливість припинити як війну в Україні, так і на Близькому Сході
фото: пресслужба Лукашенка

Лукашенко висловив упевненість, що війну в Україні можна завершити вже цього року

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко вважає, що війна Росії проти України може завершитися вже до кінця 2026 року.

Про це він заявив в інтерв’ю телеканалу Al Arabiya 12 червня, а його слова цитують білоруські ЗМІ, пише «Главком».

За словами Лукашенка, нині існує реальна можливість припинити як війну в Україні, так і на Близькому Сході. Він переконаний, що для цього потрібне бажання лише кількох людей, які ухвалюють ключові рішення.

Білоруський лідер також зазначив, що сучасні війни є наслідком дій самих людей, а тому саме люди здатні їх зупинити.

Говорячи про російсько-українську війну, Лукашенко висловив упевненість, що її можна завершити вже цього року. Водночас він не уточнив, за яких саме умов це може статися та яким бачить механізм досягнення миру.

До слова, російський диктатор Володимир Путін під час преспідходу за підсумками свого візиту до Казахстану зробив низку цинічних заяв щодо війни проти України.

Очільник Кремля зауважив, що хоча називати конкретні терміни припинення бойових дій наразі неможливо, поточна ситуація на полі бою нібито дає Росії повне право стверджувати, що конфлікт стрімко наближається до свого фіналу.

Раніше речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що війна проти України може завершитися «до кінця доби», якщо українські війська залишать території, які Росія вже вважає своїми.

За словами Пєскова, для припинення бойових дій президент України Володимир Зеленський нібито має віддати наказ Збройним силам України покинути «російські регіони». При цьому він не уточнив, що йдеться про тимчасово окуповані українські території, які Москва незаконно оголосила частиною РФ.

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Теги: росія Олександр Лукашенко війна путін

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