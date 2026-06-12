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Глава Міноборони Німеччини після поїздки на Запоріжжя закликав вчитися у ЗСУ

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Глава Міноборони Німеччини після поїздки на Запоріжжя закликав вчитися у ЗСУ
Міністр оборони Німччини Борис Пісторіус відвідав підрозділ ППО, який захищає Київ від атак
фото: Міноборони України

Пісторіус заявив, що Німеччина може повчитися бойовому досвіду в України

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що німецькі військові можуть переймати досвід України у сфері застосування безпілотників та ведення радіоелектронної боротьби. Про це він сказав під час Міжнародної аерокосмічної виставки ILA в Берліні, пише «Главком».

За словами Пісторіуса, під час нещодавнього візиту до Запорізької області він мав змогу побачити роботу українських військових із безпілотними системами.

«Ми орієнтуємося на це», – зазначив глава німецького Міноборони, коментуючи досвід ЗСУ у використанні дронів.

Пісторіус також наголосив на необхідності подальшого розвитку співпраці між Німеччиною та Україною в оборонно-промисловій сфері. За його словами, західне фінансування допоможе суттєво наростити виробництво в Україні різних видів озброєння та систем із відповідною дальністю дії та бойовими можливостями.

Зауважимо, що міністр оборони України Михайло Федоров разом із міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом підрозділи безпілотників між Дніпром та Запоріжжям.

Борис Пісторіус став одним із небагатьох іноземних міністрів оборони, хто особисто приїхав до українських військових так близько до лінії бойових дій.

Нагадаємо, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус у понеділок, 11 травня, прибув до України з візитом. Згодом стало відомо, що Пісторіус під час візиту до України відвідав позиції одного з підрозділів протиповітряної оборони. 

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Теги: Борис Пісторіус військові Німеччина Запоріжжя

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