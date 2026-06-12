Путін визнав, що атаки ЗСУ б'ють по економіці Росії

Путін в Кремлі зустрівся з учасниками війни проти України

Глава Кремля торкнувся ситуації на фронті та визнав масштаб проблеми безпілотників

Російський диктатор Володимир Путін під час зустрічі з учасниками війни проти України в Кремлі визнав, що українські удари по території РФ завдають шкоди російській економіці, пише «Главком».

Путін каже, що атаки мають негативні наслідки, однак російська влада нібито оперативно відновлює пошкоджені об'єкти. Водночас Путін заявив, що Росія продовжить посилювати систему протиповітряної оборони для захисту від подальших ударів.

«Удари ЗСУ завдають шкоди економіці РФ, але все швидко відновлюється. Росія зміцнює свою систему ППО і продовжить це робити», – сказав диктатор.

Окремо глава Кремля торкнувся ситуації на фронті та визнав масштаб проблеми безпілотників. За його словами, дрони на передовій «як мухи висять», не даючи військовим можливості вільно пересуватися та працювати на позиціях.

Також Путін повідомив, що Росія розвиває власне супутникове угруповання для керування безпілотниками та працює над аналогом системи Starlink. За його словами, нещодавно на орбіту було виведено ще 16 супутників.

Як повідомлялось, російська економіка продовжує втрачати фінансову стійкість на тлі повномасштабної війни проти України. Через пріоритетне фінансування військових потреб доходи російського бюджету скоротилися на 40%, а більшість регіонів країни опинилися в умовах дефіциту.