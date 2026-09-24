Трамп зробив комплімент лідеру Китаю та його дружині

Президент США Дональд Трамп приймає у Вашингтоні китайського лідера Сі Цзіньпіна

Президент США Дональд Трамп похвалив лідера Китаю Сі Цзіньпіна та першу леді Пен Ліюань. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на його допис у соцмережі Truth Social.

«Вчора я зустрів президента Сі біля літака (в аеропорту!), і він був сильним, енергійним та у відмінній фізичній формі – краще, ніж будь-коли. Пані Сі, звісно ж, прекрасна!», – йдеться у дописі.

Нагадаємо, літак президента Китаю Сі Цзіньпін приземлився на об'єднаній базі Ендрюс 23 вересня. Очільника КНР зустріли довгою червоною доріжкою, салютом з батарейних гармат, почесним кордоном з 21 особи та прольотом двох бомбардувальників B1.

До слова, лідер Китаю Сі Цзіньпін після прибуття до Вашингтона заявив, що Китай і США можуть знайти підхід для співіснування в нову еру.

Як повідомлялося, зустріч президента США Дональда Трампа та лідера Китаю Сі Цзіньпіна на американській авіабазі не обійшлася без курйозних моментів. Трамп помітно відреагував на різкий гуркіт військових літаків, тоді як китайський лідер, який стояв поруч, залишився практично незворушним.

Зауважимо, що під час триденного візиту китайського президента до США запланована державна вечеря, на яку очікують керівників найбільших технологічних компаній США.