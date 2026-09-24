Головна Світ Політика
search button user button menu button

Трамп зробив комплімент лідеру Китаю та його дружині

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Трамп зробив комплімент лідеру Китаю та його дружині
Сі Цзіньпін 23 вересня прибув з візитом до Вашингтона
фото: AP

Президент США Дональд Трамп приймає у Вашингтоні китайського лідера Сі Цзіньпіна

Президент США Дональд Трамп похвалив лідера Китаю Сі Цзіньпіна та першу леді Пен Ліюань. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на його допис у соцмережі Truth Social.

«Вчора я зустрів президента Сі біля літака (в аеропорту!), і він був сильним, енергійним та у відмінній фізичній формі – краще, ніж будь-коли. Пані Сі, звісно ж, прекрасна!», – йдеться у дописі.

Трамп зробив комплімент лідеру Китаю та його дружині фото 1

Нагадаємо, літак президента Китаю Сі Цзіньпін приземлився на об'єднаній базі Ендрюс 23 вересня. Очільника КНР зустріли довгою червоною доріжкою, салютом з батарейних гармат, почесним кордоном з 21 особи та прольотом двох бомбардувальників B1.

До слова, лідер Китаю Сі Цзіньпін після прибуття до Вашингтона заявив, що Китай і США можуть знайти підхід для співіснування в нову еру.

Як повідомлялося, зустріч президента США Дональда Трампа та лідера Китаю Сі Цзіньпіна на американській авіабазі не обійшлася без курйозних моментів. Трамп помітно відреагував на різкий гуркіт військових літаків, тоді як китайський лідер, який стояв поруч, залишився практично незворушним.

Зауважимо, що під час триденного візиту китайського президента до США запланована державна вечеря, на яку очікують керівників найбільших технологічних компаній США.

Читайте також:

Теги: США Китай Сі Цзіньпін Дональд Трамп

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Українські удари по нафтопереробці стали найдієвішим економічним важелем за всю війну. Чи треба його втрачати?
Енергетичне перемир’я: ціна паузи і як не потрапити у пастку Тема №1
18 вересня, 10:00
Дрісколл має залишити посаду найближчими днями
Міністр армії США подав у відставку – WSJ
1 вересня, 02:32
Путін запропонував Китаю нову домовленість під час зустрічі із Сі
Путін зустрівся із Сі Цзіньпіном у Киргизстані
31 серпня, 15:43
Прем'єр Угорщини Петер Мадяр заявив про кризу лідерства в ЄС
Прем'єр Угорщини розкритикував керівництво Євросоюзу: причина
1 вересня, 16:43
Звична карта світу неправильно показує Африку
Карта світу зміниться. ООН підтримала відмову від версії, якій майже 500 років
5 вересня, 11:00
Трамп уточнив умови виплати $5 тис. кожному американцю
Трамп пояснив, як виплатить американцям по $5 тис. без Конгресу
11 вересня, 07:08
Трамп заявив, що Іран проявляє зацікавленість у досягненні угоди
Трамп готується до ухвалення ключового рішення щодо Ірану – Axios
18 вересня, 02:27
Мохаммеду Есламі відмовили у в’їзді до Австрії
Через адміністрацію Трампа іранському чиновнику заблоковано виступ на конференції МАГАТЕ
14 вересня, 07:58
Система ФБР могла зазнати зламу
Дані тисяч співробітників ФБР потрапили до хакерів – Reuters
Вчора, 12:50

Політика

ЄС запровадив санкції проти очільниці російської пропаганди у Франції
ЄС запровадив санкції проти очільниці російської пропаганди у Франції
Сі Цзіньпін у Білому домі згадав про пастку Фукідіда: що це означає
Сі Цзіньпін у Білому домі згадав про пастку Фукідіда: що це означає
Трамп нагадав Сі, що США і Китай уже воювали разом
Трамп нагадав Сі, що США і Китай уже воювали разом
Сі Цзіньпін назвав дві країни, які відповідальні за розвиток людства
Сі Цзіньпін назвав дві країни, які відповідальні за розвиток людства
Лукашенко виконав умову спецпосланця Трампа
Лукашенко виконав умову спецпосланця Трампа
Трамп вигадав нову назву для своїх відносин із Сі Цзіньпіном
Трамп вигадав нову назву для своїх відносин із Сі Цзіньпіном

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
371K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 24 вересня: ситуація на фронті
152K
Карта повітряних тривог України онлайн 24 вересня 2026
55K
Ексглава Офісу президента подав позов проти Зеленського (документ)
54K
Кремль відповів на нову пропозицію Зеленського стосовно мирних переговорів
50K
Кремль запропонував Зеленському переговори, пообіцявши «гарантії безпеки»
50K
Вибори до Держдуми: як ми програли вибори на окупованих територіях

Новини

В Україні пройдуть значні дощі: погода на 24 вересня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Зеленський запропонував Росії переговори стосовно ситуації в Чорному морі
Вчора, 17:08
В Україні до 18°, місцями значні дощі, грози: погода на 23 вересня 2026 року
Вчора, 05:59
Американський військовий літак розбився біля авіабази в Німеччині
22 вересня, 17:47
Українці в Німеччині можуть втратити допомогу: на що звернути увагу
22 вересня, 12:00
Календар рибалки на жовтень 2026: найкращі дні для кльову та яку рибу ловити
21 вересня, 22:30

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua