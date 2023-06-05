Вибори у США: ексвіцепрезидент Пенс змагатиметься за крісло глави держави

Пенс особисто оголосить про висунення своєї кандидатури від Республіканської партії з відеоролика й промови в штаті Айова у середу 7 червня

У США очікують, що у своїй передвиборчій кампанії Пенс обере більш консервативний курс

Колишній віцепрезидент Сполучених Штатів за каденції Дональда Трампа Майк Пенс балотуватиметься на президентських виборах у листопаді 2024 року. Про те, що Пенс офіційно висунув свою кандидатуру, свідчать дані Федеральної виборчої комісії США, пише Reuters.

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Речник Пенса Девін О'Меллі у коментарі CNBS підтвердив, що колишній віцепрезидент подав відповідні документи.

Зазначається, що Пенс особисто оголосить про висунення своєї кандидатури від Республіканської партії з відеоролика й промови в штаті Айова у середу 7 червня. Це приблизно на тиждень пізніше, ніж розпочали свої кампанії інші політики.

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У США очікують, що у своїй передвиборчій кампанії Пенс обере більш консервативний курс, ніж, наприклад, його конкурент від республіканців і губернатор Флориди Рон Десантіс.

63-річний Майк Пенс раніше був лідером республіканців у Палаті представників США й обирався губернатором штату Індіана. Його називають однією з потенційних альтернатив Трампу.

Наразі колишній президент США суттєво випереджає в опитуваннях інших членів Республіканської партії, які оголосили або можуть оголосити про наміри змагатись за найвищу посаду: рейтинг Трампа становить 53%, тоді як Пенса – лише 4%.

Раніше повідомлялося, що колишній віцепрезидент США Майк Пенс свідчив у рамках розслідування ймовірних спроб Дональда Трампа скасувати свою поразку на виборах 2020 року. На початку цього року йому було видано повістку для свідчення під присягою у суді. Раніше апеляційний суд відхилив спробу команди юристів Трампа не дозволити Пенсу давати свідчення. Адвокати колишнього віцепрезидента також безуспішно намагалися оскаржити повістку до суду, стверджуючи, що його роль президента Сенату під час його перебування на посаді означала, що він мав імунітет Конгресу.