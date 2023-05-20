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CША посилять протидію загрозі РФ у Чорноморському регіоні

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
CША посилять протидію загрозі РФ у Чорноморському регіоні
США продовжать співпрацювати з союзниками по НАТО в Чорноморському регіоні над модернізацією у військовій сфері, щоб протидіяти воєнній загрозі РФ
фото: Pixabay

Сполучені Штати поглиблюють взаємодію між чорноморськими союзниками та партнерами з метою стримування та захисту від агресії Росії 

США мають намір посилити стримування Росії в Чорноморському регіоні шляхом об'єднання сил союзників, проведення спільних навчань та обміну інформацією. Про це заявила помічниця міністра оборони США з питань стратегії, планів та можливостей Мара Карлін, передає Укрінформ.

«Ми надалі заохочуємо поглиблення взаємодії між чорноморськими союзниками та партнерами з метою стримування, а також захисту від поточної агресії Росії в Україні та в ширшому Чорноморському регіоні», – заявила посадовиця.

Вона уточнила, що взаємодія США з союзниками включає розширення обміну інформацією з метою загальної оцінки ситуації в морській сфері та за її межами, що є основою стратегії національної оборони США.

«Сполучені Штати продовжать співпрацювати з союзниками по НАТО (в Чорноморському регіоні – «Главком») над модернізацією у військовій сфері з метою протидії російській воєнній загрозі, у тому числі шляхом посилення позицій та проведення навчань», – зазначила Карлін.

За її словами, така взаємодія також передбачає розширення обміну інформацією з метою загальної оцінки ситуації в морі. Нарощування стримування допоможе США впоратись з Китаєм та Росією, яку зараз визначають як «гостру загрозу», пояснила чиновниця.

Нагадаємо, президент США Джо Байден після зустрічі з українським колегою Володимиром Зеленським на саміті G7 збирається оголосити про новий пакет військової допомоги Україні в розмірі 375 млн доларів. 

До слова, Байден скасував свої колишні заперечення проти передачі  Україні західних винищувачів F-16, однак Білий дім досі вважає, що наразі літаки нашій держав не потрібні

Теги: росія Чорне море США

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