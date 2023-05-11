Байден підпише оборонну угоду з Папуа-Новою Гвінеєю: деталі

Угода захистить природні ресурси країни, особливо рибний промисел, від незаконного видобутку

Президент США Джо Байден підпише договір про оборонну співпрацю з Папуа-Новою Гвінеєю, щоб убезпечитись від загрози з боку Китаю. Про це повідомляє Reuters.

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Міністр закордонних справ Папуа-Нової Гвінеї Джастін Ткаченко заявив, що роботу над угодою було завершено ще минулого тижня. Також країна отримає від США отримає грошову допомогу в розмірі 32 млн доларів, 25 з яких піде на боротьбу зі зміною клімату.

Ще один договір буде дозволяти береговій охороні США патрулювати економічну зону Папуа-Нової Гвінеї.

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«Ми зможемо використовувати супутникові системи безпеки США. Як тільки ми підпишемо її, це допоможе нам спостерігати за нашими водами, чого ми не можемо робити зараз», – пояснив Ткаченко.

Ці угоди захистять природні ресурси країни, такі як рибний промисел, а також допоможуть захистити водне сполучення між США та Китаєм від теоретичних посягань з боку Китаю.

«Китайські протикорабельні балістичні ракети, якщо вони будуть розміщені на островах Тихого океану, можуть зупинити рух військово-морських сил США та Австралії та перекрити життєво важливі торгові шляхи», – зазначає видання