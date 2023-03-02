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Білоруський опозиціонер видав подробиці плану усунення Лукашенка

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Білоруський опозиціонер видав подробиці плану усунення Лукашенка
Білоруси мають бути готовими до повалення режиму Лукашенка
фото з відкритих джерел

«Є чат-бот «Перамога», куди записались близько 200 тис. білорусів, які бажають брати участь у поваленні режиму»

Білоруси мають бути готовими до повстання та повалення режиму самопроголошеного президента Лукашенка. Про це в інтерв'ю з «Главкомом» заявив білоруський опозиціонер Олександр Азаров.

Водночас Азаров заявив, що повстання не відбудеться в найближчі терміни. 

«Коли білоруси самі перестануть терпіти цю тиранію, почнуть знову виходити на вулиці, протестувати, влаштовувати страйки, тоді вже й ми будемо до цього підключатись. І замість стихійного протесту зробимо організований, який повинен завершитись усуненням Лукашенка від влади», – заявив опозиціонер.

Олександр Азаров розповів, що партизанський рух планує розсилати мобілізаційні приписи. Вони створили чат-бот «Перамога», куди записались близько 200 тис. білорусів, які бажають брати участь в плані.

«Ми розділили їх на групи та будемо давати різні завдання, направляти їх. Окрім того, готуємо бойові групи білорусів за кордоном, які повинні опинитися всередині Білорусі в потрібний момент і зробити те, що ми їм скажемо», – додав Азаров.

У чат-бот записатись може кожен, але треба відповісти на декілька запитань. Він є анонімний, не потрібно повідомляти жодні персональні дані, а тільки відповісти на запитання, за якими автори зможуть кваліфікувати людей та зарахувати до певних груп – силовики, цивільні, місце проживання. Щоб опозиціонери могли зрозуміти, що ці люди можуть зробити, та розподілити ті сили й засоби, якими володіють.

Азаров додав, що вони не хвилюються, що працівники КДБ сидять в їхньому чат-боті.

«Це нам не заважатиме, бо там не може бути 100 тис. товаришів КДБістів. Це ж не чат, а  чат-бот: той, хто туди записався, просто чекає і не отримує зворотної інформації, поки ми не надішлемо мобілізаційний припис, де буде написано, як діяти. Але якщо людина його і отримає, то вона ж не діятиме одна – запуск планується по всій країні одночасно», – пояснив опозиціонер.

Ці заходи планується зробити повсюди, по всій Білорусі. У таких випадках перебування в лавах одного агента взагалі ніяк не впливає на цей натовп. Азаров додав, що кожен сам формує свою групу із надійних людей.

Також білоруська опозиція анонсувала нові диверсії проти режиму Лукашенка.

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Теги: Білорусь Олександр Лукашенко опозиція мітинг Олександр Азаров

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