«Сумнівна стратегія»: Банкова відреагувала на заяви Маска про ядерну загрозу РФ

Подоляк порадив Маску не «капітулювати» перед РФ

Засновник компанії SpaceX Ілон Маск знову взявся коментувати війну Росії проти України, а також поміркував, чи застосує Путін ядерну зброю. Зокрема Маск заявив, що якщо РФ постане перед вибором: чи втратити Крим, чи застосувати у відповідь на це ядерну зброю – російський диктатор вибере останнє. Про це Маск написав у Twitter.

«Ми вже всіляко ввели санкції/відсікали Росію, тож що їм ще втрачати? Якщо ми знищимо Росію ядерною зброєю, вони знищать нас, і тоді у нас буде Третя світова війна», – сказав Маск.

На такі заяви засновнику SpaceX на Банковій порадили не «капітулювати» перед РФ, а поліпшувати свою стратегію. «Якщо кожного разу капітулювати перед Росією, почувши ядерні погрози, через скільки ітерацій цього протистояння SpaceX стане SpaceZ із «Дмитром Рогозіним» як СЕО? І скільки ще країн розпочнуть хаотичні ядерні перегони, щоб захистити себе? Сумнівна стратегія», – зазначив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

Як відомо, компанія SpaceX Ілона Маска заявила про те, що більше не може оплачувати послуги звʼязку Starlink для України та просить Пентагон взяти це на себе.