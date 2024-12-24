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Відкритість світу, інновації та турбота про добробут громадян: яким буде Китай у 2025 році

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Відкритість світу, інновації та турбота про добробут громадян: яким буде Китай у 2025 році
Влада КНР поділилась соціальними та економічними планами на наступний рік
фото із відкритих джерел

Серед важливих цілей Китаю у наступному році – боротьба з бідністю, забезпечення продовольчої безпеки, збалансований регіональний розвиток

Китайська влада у 2025 році збирається проводити політику відкритості стосовно інших країн та оптимізувати систему мит у зовнішній торгівлі. Про це повідомило Міністерство фінансів Китайської Народної Республіки (КНР), пише The Straits Times

«Необхідно підтримувати високий рівень відкритості щодо зовнішнього світу, оптимізувати мита та інші заходи фіскальної політики стосовно експорту та імпорту, поглиблювати співпрацю з країнами, залученими до проєктів ініціативи «Один пояс – один шлях», – наголошується в повідомленні за підсумками урядового засідання, яке було присвячено цьогорічним підсумкам, а також перспективам розвитку Китаю у 2025 році.

Пекін має намір брати активну участь у глобальному управлінні, в обговоренні фінансово-економічних питань «на двосторонньому та багатосторонньому рівнях». Як зазначається, китайці продовжать виступати внутрішнє споживання та стимулювання попиту. Особливу увагу планується приділяти підвищенню купівельної спроможності осіб пенсійного віку.

Ще одне з ключових завдань, які КНР вирішуватиме у 2025 році – модернізація національної промисловості. Вона передбачає впровадження інновацій та новітніх технологій, підтримку сфери освіти, створення сприятливих умов для малих підприємств, добробуту, у тому числі шляхом стимулювання зайнятості, покращення якості охорони здоров'я, формування розвиненої мережі соціального забезпечення.

З повідомлення Мінфіну також випливає, що влада КНР сприятиме інтегрованому розвитку урбанізованих та сільських районів. Серед важливих цілей – боротьба з бідністю, забезпечення продовольчої безпеки, збалансований регіональний розвиток.

Згідно з опублікованою інформацією відомства, Китай у 2025 році продовжить проводити політику, націлену на формування екологічної цивілізації. У зв'язку з цим планується відновлювати земельні, водні та інші природні ресурси, сприятиме низьковуглецевому розвитку ключових галузей.

Нагадаємо, криза заборгованості на ринку нерухомості в Китаї триває вже п'ятий рік. Проблемним девелоперам (підприємець, що отримує свій прибуток від створення об'єктів нерухомості) все ще складно погашати борги, оскільки падіння продажів житла триває. Їхні доларові облігації все ще торгуються на проблемних рівнях, випуск боргових зобов'язань майже вичерпався, а сектор помітно відстає на фондових ринках.

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Теги: Китай криза влада економіка політика

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Політика

Відкритість світу, інновації та турбота про добробут громадян: яким буде Китай у 2025 році
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