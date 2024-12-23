Ринок нерухомості Китаю зіштовхнувся з новими ознаками кризи – Bloomberg

Криза заборгованості на ринку нерухомості в Китаї триває вже п'ятий рік

Проблемним девелоперам (підприємець, що отримує свій прибуток від створення об'єктів нерухомості) все ще складно погашати борги, оскільки падіння продажів житла триває. Їхні доларові облігації все ще торгуються на проблемних рівнях, випуск боргових зобов'язань майже вичерпався, а сектор помітно відстає на фондових ринках. Про це повідомляє Bloomberg.

Криза заборгованості на ринку нерухомості в Китаї триває вже п'ятий рік. Тривожні дзвіночки знову пролунали останніми тижнями, коли банківський регулятор наказав провідним страховикам повідомити про свої фінансові ризики з одним з найбільших забудовників Китаю China Vanke Co, щоб оцінити, скільки підтримки потребує компанія, щоб уникнути банкрутства.

У Гонконзі компанія New World Development Co. намагалася відтермінувати погашення деяких кредитів, а Parkview Group виставила на продаж знаковий комерційний комплекс у Пекіні. Останні ознаки стресу посилюють занепокоєння, що найгірше ще далеко не закінчилося для житлового сектору КНР.

Проблема Vanke свідчить про те, що криза ліквідності шкодить одному з небагатьох великих будівельників, які досі уникали дефолту. Проблеми, з якими стикаються його гонконзькі колеги, тим часом означають, що зараження все більше відчувається в офшорах. «Хоча нещодавня урядова політика допомогла призупинити темпи падіння, сектору може знадобитися ще один-два роки, щоб досягти дна», – пишуть журналісти.

«На цьому тлі ми не можемо виключати можливість нових банкрутств наступного року, хоча загальний їх рівень має бути набагато нижчим, ніж раніше», – говорить старший кредитний аналітик Lucror Analytics Леонард Лоу.

Поки що рятувальні заходи держави були спрямовані на запобігання обвалу цін на нерухомість, захист власників недобудованих квартир та використання державних коштів для поглинання надлишкової пропозиції. Водночас політики вирішили лише спостерігати за тим, як колишні гіганти галузі China Evergrande Group та Country Garden Holdings Co. стали банкрутами.

Нагадаємо, економіка Китаю також зазнає труднощів через надлишок виробничих потужностей та зниження попиту. Це призводить до того, що компанії знижують ціни, скорочують інвестиції та звільняють співробітників, що, своєю чергою, посилює спад споживчих витрат.