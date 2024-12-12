Росіянам простіше отримати право на перебування в Угорщині

Поточного 2024 року спостерігається значне зростання інтересу росіян до Угорщини – порівняно з 2023 роком кількість мандрівників тільки із однієї Свердловської області збільшилася на 33%. Про це пишуть росЗМІ.

За дев'ять місяців поточного року країну відвідали 38,7 тис. громадян Росії. «Угорщина славиться своїми термальними джерелами, яких понад 1,2 тис., а також багатою історією, різноманітними архітектурними пам'ятниками, смачною місцевою кухнею та відмінними винами. У цій невеликій європейській країні знаходиться 22 винних регіони», – пояснюють інтерес російські ЗМІ.

Утім цікавість туристів з країни-агресорки до Угорщини може полягати у іншому.

Річ у тому, що ще влітку цього року влада Угорщини «без зайвого шуму» спростила умови в'їзду на територію країни для росіян і білорусів, пише Deutsche Welle.

Тепер громадяни Росії та Білорусі включені до програми так званої «національної карти» (один із типів посвідки на проживання в Угорщині), яка дозволяє влаштуватися на роботу в будь-яких галузях та перевезти із собою сім'ю.

Рішення було ухвалено урядом Угорщини ще на початку липня. Раніше дія програми поширювалася лише на громадян Сербії та України. З 9 липня «національною картою» можуть скористатися громадяни Росії, Білорусі, Боснії та Герцеговини, Молдови, Північної Македонії, Чорногорії.

«Національна карта» видається на два роки і може продовжуватись необмежену кількість разів. Через три роки проживання власник картки може запросити постійний дозвіл на проживання в Угорщині. Крім того, претенденти на карту не сдають тест на культурні знання і не проходять перевірку безпеки на європейському рівні. Як зазначає видання, це викликає занепокоєння у сусідів Угорщини, що таким чином до Євросоюзу можуть проникнути шпигуни чи терористи. Водночас міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що таке рішення не становить жодного ризику для безпеки з точки зору Шенгенської зони.

До слова, Боснії та Герцеговині необхідно запровадити візовий режим з Росією, Туреччиною, Китаєм та низкою інших країн, щоб відповідати політиці Європейського Союзу (ЄС) в цьому питанні. Про це заявив директор Єврокомісії з питань сусідства та переговорів про розширення Герт Ян Копман.