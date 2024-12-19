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Пентагон спрогнозував, скільки ядерних боєголовок матиме Китай до 2030 року

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Пентагон спрогнозував, скільки ядерних боєголовок матиме Китай до 2030 року
За останній рік Китай додав щонайменше 100 ядерних боєголовок до свого арсеналу й наразі має понад 600 одиниць
фото з відкритих джерел

Китай витрачає принаймні на 40% більше коштів, ніж він оголошує у своєму державному бюджеті на оборону

Китай нарощує ядерний арсенал і, ймовірно, матиме понад 1 тис. ядерних боєголовок до 2030 року. Про це повідомляє Politico з посиланням на останній звіт Пентагону.

Як зазначається, за останній рік Китай додав щонайменше 100 ядерних боєголовок до свого арсеналу й тепер має понад 600 боєголовок. Збільшення кількості ядерних боєголовок відбувається на тлі зосередження уваги на розробленні нових міжконтинентальних балістичних ракет «із більшою кількістю та більшою витривалістю для покращення їхніх ядерних ракетних сил».

«Вони також виявляють певний інтерес до розроблення нової звичайної міжконтинентальної балістичної ракети, яка може уразити Гаваї, Аляску та континентальну частину Сполучених Штатів», – сказав представник Пентагону на умовах анонімності.

Як зазначає Politico, витрати Пекіна на оборону завжди були туманними, оскільки офіційні особи США та Заходу попереджали, що Китай, як і Росія, публічно не розголошує справжній розмір своїх оборонних бюджетів. За оцінками звіту, Китай витрачає принаймні на 40% більше, ніж він оголошує у своєму державному бюджеті на оборону, що становить приблизно від $330 до 450 млрд загальних витрат на оборону на 2024 рік.

Натомість оборонний бюджет США залишається найвищим у світі. Останній запит президента Джо Байдена сягнув $880 млрд та, як очікується, зросте після того, як Конгрес зробить доповнення найближчими тижнями.

Нагадаємо, війна між Сполученими Штатами та Росією чи Китаєм може розпочатися будь-якої миті. Таке попередження командувача військово-повітряних сил США Френк Кендалла прозвучало в той час, як Росія та Китай, дві з дев'яти країн, які мають ядерну зброю, дедалі більше товаришують одна з одною. Білий дім надає пріоритет збереженню стійкої конкурентної переваги над Китаєм, одночасно стримуючи вкрай небезпечну Росію.

Раніше очільник Штабу оборони Великої Британії адмірал Ентоні Радакін попередив, що країна на порозі «третьої ядерної ери», в якій їй доведеться протистояти численним загрозам.

До слова, північнокорейський диктатор Кім Чен Ин звинуватив США в нагнітанні напруженості та провокаціях. Він зауважив, що Корейський півострів ніколи не зіштовхувався з таким ризиком ядерної війни, як зараз.

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Теги: ядерна зброя Пентагон США Китай озброєння

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