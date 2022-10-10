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Відповідь на удари РФ: Євросоюз допоможе Україні з підготовкою до зими

Юрій Лящук
glavcom.ua
Відповідь на удари РФ: Євросоюз допоможе Україні з підготовкою до зими
Мішель засудив сьогоднішні удари військ РФ по Україні
фото з відкритих джерел

Шарль Мішель пообіцяв більше підтримки Києву від ЄС у відповідь на удари з боку військ РФ

Шарль Мішель засудив сьогоднішні удари військ РФ по українських містах та пообіцяв більше допомоги для Києва.

Президент Ради ЄС Шарль Мішель заявив про рішуче засудження сьогоднішніх ударів військ РФ по містах України та запевнив, що Євросоюз продовжить підтримувати Київ та допоможе йому підготуватися до зими. Відповідну заяву опубліковано на сайті європейського відомства у понеділок, 10 жовтня.

«Я рішуче засуджую жахливі і неприйнятні удари, які Росія завдала по Києву і по всій Україні», – заявив Мішель.

Глава Ради ЄС висловив співчуття жертвам російської агресії, зазначивши, що атаки, спрямовані на цивільних, є військовим злочином, і відомство прагне, щоб усі винні були притягнуті до відповідальності. Водночас Мішель висловив думку, що той факт, що Кремль вдається до тактики невиборчих ракетних ударів, свідчить «про його власний розпач».

«Європейський Союз, як і раніше, твердо відданий підтримці України у політичному, фінансовому, військовому та гуманітарному плані, а також у відновленню та задоволенню потреб у підготовці до зими», – додав Мішель.

Нагадаємо, росіяни масовано обстріляли міста України 10 жовтня. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що внаслідок масованих ударів по України сьогодні зранку, 10 жовтня, було пошкоджено 11 важливих об'єктів інфраструктури.

За останніми даними, кількість жертв по всій Україні внаслідок обстрілу армії РФ 10 жовтня зросла до 11 осіб, травмовані 64 особи. 

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Теги: війна Україна Європейський союз допомога ЗСУ

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