Департамент міграції Литви пояснив, як українських чоловіків можна повернути додому

Очільниця Департаменту міграції Литви вважає, що для повернення українців додому необхідна спеціальна законодавча база

Влада Литви підтримала ідею повернення українських чоловіків призовного віку додому і очільниця Департаменту міграції країни Евеліна Гудзінскайте в ефірі литовського мовника Lrt пояснила, як це можна зробити.

За словами Гудзінскайте, для відправлення українських чоловіків на Батьківщину «має бути створена якась спеціальна законодавча база, тому що наразі її немає».

«А якщо говорити про право Європейського Союзу про тимчасовий захист, то це європейське рішення, тому має бути європейське рішення, як реагувати на такий запит з боку України про повернення чоловіків», – зазначила очільниця Департаменту міграції Литви.

Гудзінскайте додала, що тимчасовий захист діє до 4 березня наступного року і литовська влада має право його скасувати тільки у разі виникнення загрози для безпеки держави. Вона підкреслила, Литва має технічні можливості, щоб відстежити місцеперебування українських чоловіків на території країни, але вони можуть виїхати й нелегально знаходитися в іншій державі Євросоюзу. «Якщо людина не хоче, щоб її знайшли, вона знайде можливості сховатися», – переконана литовська чиновниця.

Як повідомлялося, президент Литви Гітанас Науседа і прем'єр-міністр Інгріда Шимоніте заявили, що Литва має допомогти Україні повернути своїх чоловіків призовного віку, які проживають за кордоном. Однак це потребує консультацій на рівні Європейського союзу.

До слова, у міністерстві внутрішніх справ Німеччини запевнили, що рішення міністерства закордонних справ України тимчасово призупинити надання консульських послуг для громадян чоловічої статі віком від 18 до 60 років, які перебувають за кордоном, не вплине на статус біженців у ФРН. Натомість Польща готова допомогти Україні повернути чоловіків призовного віку.

Нагадаємо, що повернення військовозобов'язаних з-за кордону буде справедливим щодо тих чоловіків, які зараз в Україні. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час пресконференції з латвійським колегою Байбою Браже.

Як повідомлялося, Міністерство закордонних справ наказало всім консульствам України припинити надання послуг чоловікам призовного віку. Про це йдеться у листі за підписом першого заступника міністра закордонних справ Андрія Сибіги.