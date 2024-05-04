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Ще одна балтійська країна активно посилює охорону кордону з Росією

Катерина Іванова
glavcom.ua
Ще одна балтійська країна активно посилює охорону кордону з Росією
Протяжність лінії державного кордону з Калінінградською областю Росії становить 297 кілометрів
фото з відкритих джерел

З метою посилення прикордонного контролю цього року додатково створено 30 посад операторів систем відеоспостереження

На литовській частині державного кордону з Росією планується розмістити парк інженерних засобів для призупинення можливого пересування противника. Про це повідомляє литовський мовник LRT.

Литва продовжить на кордоні ремонт і монтаж шляхів патрулювання. Також передбачено оновити системи спостереження за кордоном, продовжувати розвиток системи застосування дронів і засобів боротьби з дронами, посилювати взаємодію прикордонників з армією Литви, організувати спільні навчання.

За даними МВС Литви, державний кордон з Росією нині контролюється системами спостереження, включно з місцями, де немає фізичного бар'єру. Кордон охороняють два підрозділи Служби охорони державного кордону Литви: Пагегяйський прикордонний загін і загін Берегової охорони.

З метою посилення можливостей співробітників щодо забезпечення прикордонного контролю цього року додатково створено 30 посад операторів систем відеоспостереження.

Протяжність лінії державного кордону з Калінінградською областю Росії становить 297 кілометрів.

До слова, Латвія вирішила вирити протитанкові рови на кордоні з Росією та Білоруссю у рамках спорудження загальної лінії оборони країн Балтії. Про це пише видання lsm.lv.

За його даними, роботи над першими укріпленнями ведуться лише за 1 км від кордону з Росією, недалеко від прикордонного пункту Терехово. «Тут ми перекопуємо дорогу і робимо протитанковий рів, щоб цією дорогою в разі потреби не було можливості пересуватися транспорту. У тому числі танкам», – розповів латвійський інженер та полковник-лейтенант Каспар Лаздіньш.

Також Литовський президент Гітанас Науседа повідомив після зустрічі з польським президентом Анджеєм Дудою, що Литва хотіла б створити з Польщею регіональний логістичний центр для постачання боєприпасів до ракетних установок Himars. 

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Теги: ремонт Литва навчання президент кордон полковник

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