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«Біда пройшла повз». Російська влада в оригінальний спосіб повідомила про вбивсто льотчиків «вагнерівцями»

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
«Біда пройшла повз». Російська влада в оригінальний спосіб повідомила про вбивсто льотчиків «вагнерівцями»
Уламки збитого «вагнерівцями» вертольота Ка-52
фото з відкритих джерел

Губернатор Псковщини назвав військовий заколот «подіями вихідних днів» і поспівчував родинам загиблих

При спробі заколоту приватної військової компанії «Вагнер» загинули льотчики Псковського територіально гарнізону, екіпаж Ка-52 – підполковник Олексій Ворожцов та лейтенант Денис Олійников. Про це повідомив губернатор Псковщини Михайло Ведерніков у відеозверненні, опублікованому на його каналі в Telegram.
 
«Події вихідних надовго залишаться в нашій пам'яті: на наших очах спалахнув і швидко прогорів збройний заколот, який загрожував перерости в братовбивчий конфлікт із великою кількістю жертв. Біда пройшла повз», – заявив він.

За його словами, «тонка, професійна та дипломатична» робота цілого ряду відомств нібито врятувала сотні, а то й тисячі життів.

«Але жертви все ж таки були – ті самі герої-льотчики, про яких говорив президент, серед яких були військовослужбовці Псковського територіально гарнізону, екіпаж Ка-52 – підполковник Олексій Ворожцов та лейтенант Денис Олійников», – сказав Ведерніков.

Нагадаємо, 23 червня власник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин заявив, що російські війська вдарили ракетами по тилових таборах його найманців, і пообіцяв «відповідь».

Як повідомлялося, внаслідок дій «вагнерівців» під час заколоту було втрачено сім повітряних бортів РФ: три вертольоти РЕБ Мі-8МТПР, транспортний Мі-8, ударний Ка-52, транспортно-бойовий Мі-35М та Іл-22 ВЗПУ (повітряний пункт управління).

Згодом на події відреагував президент країни-агресорки Володимир Путін. Він назвав дії Пригожина «ударом у спину країні й народу» та сказав, що війська РФ вже отримали наказ про «нейтралізацію заколотників».

За повідомленням пресслужби самопроголошеного президента Білорусі, Олександр Лукашенко провів переговори з Пригожиним, і той нібито прийняв пропозицію зупинити рух «вагнерівців» на території Росії. Білоруський диктатор сказав, що не проти прийняти найманців Пригожина до своєї армії.

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Теги: ПВК «Вагнер» держпереворот росія льотчик

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