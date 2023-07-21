Путін не зможе організувати морську блокаду. Турецький експерт знайшов пояснення

Експерт із морських перевезень Йєрук Ісік: «Якщо ж російські кораблі розгорнуться на захід від Криму, українці відкриють на них полювання»

У Росії навряд чи вийде встановити справжню морську блокаду і план Путіна можна зірватися, якщо об'єднати зусилля країн та організацій. Таку думку висловив турецький експерт із морських перевезень Йєрук Ісік. Його слова цитує видання Bild.

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З серпня 2022 року зернова угода дозволила Україні експортувати 32 млн. тонн продовольства. Вихід Росії з угоди, оголошення нею торгових суден, що йдуть в Україну, військовими цілями та обстріли портів Одеси та Миколаєва ставлять під загрозу світову продовольчу безпеку.

Жодне вантажне судно з числа Одеси та Миколаєва, що стоять, не залишило порт з понеділка. Турецький експерт з морських перевезень Єрук Ісік пов'язує це з ракетним обстрілом.

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«Атаки на інфраструктуру в Одесі призвели до проблем зі страхуванням суден та вантажів. В результаті всі цивільні перевезення в Україну та з неї були припинені», – сказав Ісік.

Експерт вважає, що можна зірвати план Путіна, якщо Україна, Туреччина чи одна з міжнародних організацій візьмуть на себе страхування суден та вантажів або нададуть гарантії їхнього безпечного проходження.

Ісік переконаний, що Росія не може встановити справжню морську блокаду: у цьому випадку доведеться розміщувати кораблі Чорноморського флоту в межах досяжності української берегової оборони. «Якщо судноплавство відновиться, Росія навряд чи зможе щось із цим вдіяти. Якщо ж російські кораблі розгорнуться на захід від Криму, українці відкриють на них полювання», – сказав експерт у розмові з Bild.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін хотів би продовжити зернову угоду, і Реджеп Таїп Ердоган має намір обговорити з главою країни-агресорки нові умови уже в серпні цього року.Він також висловив переконання, що Путін може піти на поступки Україні. «Незважаючи на сьогоднішню заяву, я вважаю, що мій друг Путін, президент Росії, хоче продовження угоди», – запевнив він.

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Раніше Росія заявила про зупинення «зернової угоди». Про це заявив речник російського диктатора Дмитро Пєсков, передають росЗМІ. Зазначається, що РФ «негайно повернеться до «зернової угоди» як тільки її домовленості будуть виконані».