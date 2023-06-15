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Президент Чехії пояснив, чому війська НАТО не з’являться на території України

Наталія Порощук
glavcom.ua
Президент Чехії пояснив, чому війська НАТО не з’являться на території України
Петр Павел вважає, що в питанні ведення військ НАТО в Україну не буде змін
фото: general_pavel/Twitter

Якщо країни НАТО приєднаються до війни, то ядерний удар з боку країни-терориста дуже ймовірний

Військ НАТО не буде в Україні через ядерні погрози Росії. Про це розповів президент Чехії, колишній головний радник НАТО Петр Павел в інтерв'ю «Радіо Свобода». 

На запитання, чи можливе введення західних військ на українську територію, враховуючи, що країни Заходу постійно розширюють допомогу Україні, Павел сказав: «Я не думаю, що в цьому питанні будуть якісь зміни». 

За словами президента Чехії, країни Альянсу вважають, що за такого сценарію ядерний удар з боку країни-терориста дуже ймовірний.

«Неважливо, війська НАТО приєднаються до операції на самому початку чи в її кінці. Юридично це не матиме різниці. Яка б країна чи група країн не приєдналася до конфлікту, це, за визначенням, означатиме, що НАТО приєдналося до війни проти Росії. Я думаю, що ніхто не хоче такої війни, тому що, зважаючи на всі слабкості російської армії та російської держави, за такого сценарію вони, дуже ймовірно, захочуть використати ядерну зброю. Вони неодноразово про це казали, і тому я думаю, що кожен розсудливий політик, мабуть, відкинув би такий варіант», – повідомив Петр Павел.

Нагадаємо, що депутати Європейського парламенту закликали країни НАТО виконати свої зобов’язання перед Україною та запросити її до Альянсу

Зазначається, що таку резолюцію схвалили 425 голосами «за», 38 «проти» та 42 утрималися. Євродепутати висловлюють надію, що процес вступу розпочнеться після закінчення війни та завершиться якомога швидше.

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