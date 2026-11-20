Міністерство закордонних справ Естонії сьогодні викликало тимчасового повіреного у справах Росії, щоб висловити протест через російські атаки на Україну. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на МЗС Естонії.

«Путін продовжує систематично атакувати українські міста, інфраструктуру та населення. Цілями атак стають об’єкти енергетичної, економічної та транспортної інфраструктури, а також лікарні, школи, кафе та культурні заклади. Лише за останній тиждень загинуло або отримало поранення майже 700 цивільних осіб. Доки Росія не припинить свою агресію та не візьме на себе відповідальність за свої дії, наші зусилля мають бути зосереджені на двох цілях: посиленні тиску на Росію та наданні всебічної підтримки Україні», – заявив міністр закордонних справ Маргус Цахкна.

Представники міністерства також поінформували тимчасового повіреного про сьогоднішнє рішення уряду Естонії закрити з 1 грудня всі автомобільні пункти пропуску між Естонією та Росією у відповідь на ворожі дії РФ.

Нагадаємо, Естонія з 1 грудня закриє автомобільні пункти пропуску на кордоні з Росією. Рішення пов'язане з тривалими російськими диверсіями, гібридними операціями та спробами обходу міжнародних санкцій.

Раніше «Главком» повідомляв про рішення Естонії закрити прикордонні переходи з Росією після спроби підпалу оборонного заводу. Ще 15 листопада Маргус Цахкна заявив, що обмеження набудуть чинності 1 грудня та мають зменшити можливості російських спецслужб проводити операції на території країни.