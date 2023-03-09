Військова операція Ізраїлю проти Ірану розпочнеться найближчим часом – Остін

Президент Іцхак Герцог сьогодні ввечері виступить зі зверненням до нації

Міністр оборони США Ллойд Остін після зустрічі з прем'єром-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу підтвердив, що військова операція Ізраїлю проти Ірану розпочнеться найближчим часом. Про це він заявив під час брифінгу.

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Про готовність до прийняття складних рішень заявили прем'єр-міністр та міністр оборони Ізраїлю, а президент країни Іцхак Герцог сьогодні ввечері виступить зі зверненням до нації.

Водночас Остін заявив, що США не дозволять Ірану обзавестися ядерною зброєю. Для цього буде посилено співпрацю з Ізраїлем.

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«Сполучені Штати не дозволять Ірану створити ядерну зброю, дестабілізація ситуації Іраном – це загроза не тільки для Ізраїлю, але і для всього світу», – наголосив Остін.

Раніше повідомлялося, що зближення Москви та Тегерану у військовому питанні може прискорити ухвалення Ізраїлем рішення щодо ударів по ядерних об'єктах Ірану.

Нагадаємо, що іранські безпілотники атакували ізраїльський нафтовий танкер.

До відома, Ізраїль звинуватив Іран у продажі зброї до 50 країн світу.