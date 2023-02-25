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Сергій Борщевський Письменник, дипломат, експерт Центру дослідження Росії

Російська влада забороняє слова іноземного походження. Що ж залишиться?

glavcom.ua
«І президент слово неросійське. І федерація...»
фото з відкритих джерел

Рада Федерації схвалила законопроект, що передбачає заборону використання в їхній мові слів іноземного походження

Рада Федерації схвалила законопроект, що передбачає заборону використання в їхній мові слів іноземного походження.

Мені законопроект подобається.

Приміром, доведеться їм Петербург на Петроград перейменувати, адже бург у сенсі місто - слово німецьке. Так уже і вчинили у серпні 1914, коли війна з німцями почалася. Авжеж, тепер Петербург слід перейменувати знову.

Але ж не тільки Петербург. Приміром, топонім Челябінськ теж іншомовний. Одні дослідники кажуть, що від тюркського слова челебі, інші виводять його від башкирського челябь. А от назва Самара індоіранська, Перм - фінська, Омськ - татарська, та хіба лише вони? Адже й Москва має балтійську етимологію і означає багниста місцина.

З річками не краще. Назва Лена походить від евенкійського Елюене (велика річка), Єнисей також від евенкійського Йонесі. А от Іртиш тюркського походження, Об – комі-зирянського, Нева – фінського. Каспій був названий так ще стародавніми римлянами (дивись Страбона), тобто авторське право на бренд належить, мабуть, Ватикану. Назва Байкал походить від бурятського Байгал.

Та й назва Росія, кажучи делікатно, запозичена. А справжня назва - Московія, на честь тієї самої багнистої місцини.

І президент слово неросійське. І федерація...

Коли розібратися, то нічого питомо їхнього (звичайно, крім питомо їхніх матюків) у московській мові майже не залишиться. З чим авторів законопроекту хочеться привітати.

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Теги: росія війна путінський режим

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Сергій Борщевський

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