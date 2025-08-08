Головна Світ Політика
Військові інженери «підняли» річку заради прогулянки Венса на човні

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Військові інженери «підняли» річку заради прогулянки Венса на човні
Венс взяв свою сім'ю на прогулянку на човні в Огайо з нагоди свого 41-го дня народження
фото: The New York Times

Речниця Венса пояснила, що віцепрезидент не знав про прохання змінити рівень води в річці

Військові інженери підняли рівень річки в Огайо, щоб Секретна служба могла забезпечити безпеку віцепрезидента Джей Ді Венса під час сімейної прогулянки на човні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The New York.

Тейлор Ван Кірк, речниця Венса, пояснила, що віцепрезидент не знав про прохання змінити рівень води в річці Літл Маямі 2 серпня. Сім'я Венсів вирушила на прогулянку на човні в день 41-го дня народження віцепрезидента.

«Секретна служба часто вживає захисних заходів без відома віцепрезидента або його співробітників, як це було минулого вікенду», – сказала Ван Кірк.

Демократи Огайо та інші критикували цю подорож після того, як The Guardian повідомило, що рівень річки був піднятий спеціально для цього.

Ентоні Гугліелмі, речник Секретної служби, заявив, що з міркувань безпеки агентство попросило Інженерний корпус армії США тимчасово збільшити рівень води. Човни, які Секретна служба використовує для охорони або евакуації в надзвичайних ситуаціях, зазвичай мають двигуни і потребують глибших вод для роботи, сказав він. Менші човни, такі як ті, що використовували Венси, наприклад каяки та каное, можуть пливти в мілких водах.

Гугліелмі також зазначив, що Служба та місцеві посадовці з питань громадської безпеки провели розвідувальну місію перед екскурсією. Під час неї один із місцевих човнів громадської безпеки сів на мілину, що свідчило про те, що рівень води був занадто низьким для цього судна.

До слова, фото президента України Володимира Зеленського та віцепрезидента США Джей Ді Венса висить у Білому домі. Вона була зроблена в Римі під час першої зустрічі після гучних подій в Овальному кабінеті Білого дому. 

Нагадаємо, Трамп назвав, хто з Республіканської партії зможе в майбутньому зайняти президентське крісло. Репортер поставив питання американському лідеру щодо третього терміну та нагадав, що днями держсекретар США Марко Рубіо заявив, що, на його думку, віцепрезидент Джей Ді Венс був би чудовим кандидатом на пост президента США.

Трамп відповів: «Ну, якщо чесно, найімовірніше – він і є віцепрезидентом. Думаю, Марко також цілком може якось об’єднатись із Джей Ді. У нас взагалі багато неймовірних людей – деякі з них, до речі, зараз у цій залі».

США відпочинок Джей Ді Венс

