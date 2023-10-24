Головна Світ Політика
search button user button menu button

Вілла та люксові авто. Журналісти показали життя Бубки у Франції (фото)

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Вілла та люксові авто. Журналісти показали життя Бубки у Франції (фото)
Фото: скріншот відео Українська правда

Протягом останніх 15 місяців Бубка жодного разу не приїздив до України

У французькому місті Ес розташований маєток багаторазового олімпійського чемпіона Сергія Бубки, який є фігурантом кримінальної справи щодо можливої допомоги РФ з метою зашкодити Україні. Поруч з маєтком припаркований Porsche без номерних знаків, а відповідні кадри можна побачити у YouTube-відео «Української правди».

Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження стосовно компанії, яка належить Сергію Бубці та його брату, і яка займається торгівлею пальним на окупованих територіях України та в Росії.

Бубка залишив Україну 1 березня 2022 року за спеціальним листом-дозволом, після чого ще двічі виїжджав за кордон, востаннє – 4 липня минулого року. Протягом наступних 15 місяців до країни він так і не повернувся.

На Лазуровому узбережжі проживає і родина Бубки – його молодший син Сергій регулярно виїжджає з маєтку, при цьому Україну він залишив за два тижні до повномасштабного вторгнення.

5 фото
На весь екран

Журналісти зазначають: за словами людей з оточення Бубки, він дуже не хотів стати фігурантом журналістського розслідування. Можливо, саме з цієї причини Porsche стоїть біля його маєтку без номерів, а родина колишнього спортсмена використовує виключно автівки з реєстрацією Монако.

Раніше розслідувачі Bihus.Info повідомили, що російська фірма «Монблан», яка належить братам Сергію та Василю Бубкам, працює на тимчасово окупованих територіях та співпрацює з терористами. У травні 2023-го року компанія уклала офіційні контракти з окупантами на постачання пального на понад 800 тисяч рублів.

Також «Главком» писав, що скелетоніст Владислав Гераскевич після публікації скандальних матеріалів ініціював засідання комісії атлетів НОК, де вимагав розглянути питання про позбавлення Бубки членства в НОК. Однак за тимчасове відсторонення Бубки з усіх членів комісії атлетів НОК проголосував лише один її представник – сам Гераскевич.

Інші члени комісії заявили, що розслідування Bihus.Info є «заказною штукою, за яку заплачені гроші», що «люди, які це готували, вони роблять спеціально з Росією це все», і взагалі – розглядати питання щодо Бубки «некоректно і негарно».

Нагадаємо, колишній очільник Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка заявив, що «не має стосунку до жодного бізнесу на окупованій території» і що проти нього «почалась кампанія зі знищення репутації». Він стверджує, що з 2014 року жодного разу не був на окупованих територіях і не зміг побувати навіть на похороні матері.

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Політика

Байден провів зустріч з главою МЗС Китаю: деталі
Байден провів зустріч з главою МЗС Китаю: деталі
Штучний інтелект показав, який вигляд міг би мати Путін у 2030 році (фото)
Штучний інтелект показав, який вигляд міг би мати Путін у 2030 році (фото)
Замах на колаборанта Царьова, нова військова допомога від Німеччини. Головне за 27 жовтня
Замах на колаборанта Царьова, нова військова допомога від Німеччини. Головне за 27 жовтня
Литва, Латвія і Польща проведуть навчання із закриття кордону з Білоруссю
Литва, Латвія і Польща проведуть навчання із закриття кордону з Білоруссю
Ізраїль сьогодні готує наземну операцію в Секторі Гази – ЦАХАЛ
Ізраїль сьогодні готує наземну операцію в Секторі Гази – ЦАХАЛ
«Жучок» в автомобілі Дуди: розслідування вказує на російський слід
«Жучок» в автомобілі Дуди: розслідування вказує на російський слід

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
72K
Путін помер? Розвідка прокоментувала чутки
20K
Авдіївка і «пастка Пригожина»
19K
Скільки коштує зібрати «азовця»: військові назвали приголомшливу цифру
6479
Вибухи поблизу Токмака, США завдали ударів по об'єктах Ірану в Сирії: головне за ніч
6205
Чому Кремль активно грає в гру «Путін помер/не помер»?
4899
Хто – у ліс, а хто – по дрова. Що не так з реформою лісгоспів і чому бунтують екологи?

Новини

28 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:22
Окупанти перегруповують свої війська на одному з напрямків: дані Генштабу
Вчора, 07:24
Дощі та сильні пориви вітру: прогноз погоди на 27 жовтня
Вчора, 04:54
США очікують нових наступів із боку Росії – Кірбі
Вчора, 00:50
27 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
Залужний провів зустріч з командувачем сил НАТО в Європі й начальником Штабу оборони Британії
26 жовтня, 22:13

Прес-релізи

Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
27 жовтня, 11:56
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту