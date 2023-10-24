Вілла та люксові авто. Журналісти показали життя Бубки у Франції (фото)

Протягом останніх 15 місяців Бубка жодного разу не приїздив до України

У французькому місті Ес розташований маєток багаторазового олімпійського чемпіона Сергія Бубки, який є фігурантом кримінальної справи щодо можливої допомоги РФ з метою зашкодити Україні. Поруч з маєтком припаркований Porsche без номерних знаків, а відповідні кадри можна побачити у YouTube-відео «Української правди».

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Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження стосовно компанії, яка належить Сергію Бубці та його брату, і яка займається торгівлею пальним на окупованих територіях України та в Росії.

Бубка залишив Україну 1 березня 2022 року за спеціальним листом-дозволом, після чого ще двічі виїжджав за кордон, востаннє – 4 липня минулого року. Протягом наступних 15 місяців до країни він так і не повернувся.

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На Лазуровому узбережжі проживає і родина Бубки – його молодший син Сергій регулярно виїжджає з маєтку, при цьому Україну він залишив за два тижні до повномасштабного вторгнення.

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Журналісти зазначають: за словами людей з оточення Бубки, він дуже не хотів стати фігурантом журналістського розслідування. Можливо, саме з цієї причини Porsche стоїть біля його маєтку без номерів, а родина колишнього спортсмена використовує виключно автівки з реєстрацією Монако.

Раніше розслідувачі Bihus.Info повідомили, що російська фірма «Монблан», яка належить братам Сергію та Василю Бубкам, працює на тимчасово окупованих територіях та співпрацює з терористами. У травні 2023-го року компанія уклала офіційні контракти з окупантами на постачання пального на понад 800 тисяч рублів.

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Також «Главком» писав, що скелетоніст Владислав Гераскевич після публікації скандальних матеріалів ініціював засідання комісії атлетів НОК, де вимагав розглянути питання про позбавлення Бубки членства в НОК. Однак за тимчасове відсторонення Бубки з усіх членів комісії атлетів НОК проголосував лише один її представник – сам Гераскевич.

Інші члени комісії заявили, що розслідування Bihus.Info є «заказною штукою, за яку заплачені гроші», що «люди, які це готували, вони роблять спеціально з Росією це все», і взагалі – розглядати питання щодо Бубки «некоректно і негарно».

Нагадаємо, колишній очільник Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка заявив, що «не має стосунку до жодного бізнесу на окупованій території» і що проти нього «почалась кампанія зі знищення репутації». Він стверджує, що з 2014 року жодного разу не був на окупованих територіях і не зміг побувати навіть на похороні матері.