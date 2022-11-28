У Китаї посилилися масові протести

На вулиці найбільшого міста Китаю вийшли тисячі протестувальників

У Китаї продовжуються масові протести проти карантинних заходів, учасники мітингів вимагають відставки лідера КНР Сі Цзіньпіна. Про це повідомляє BBC.

На вулиці Шанхаю – найбільшого міста Китаю – вийшли тисячі протестувальників. Вони скандували гасла «Сі Цзіньпін, йди геть!» та «Комуністична партія, йди геть!». Подібні відкриті заклики є незвичними для Китаю, оскільки у такій авторитарній державі за критику влади передбачена в’язниця.

Зазначається, що влада Китаю не очікувала такої реакції на політику «нульового ковіду». Саме карантинні обмеження і стали головною причиною початку протестів у багатьох містах КНР.

У коментарі BBC один з учасників протесту розповів, що був шокований і схвильований, коли побачив людей на вулицях. За його словами, це перший випадок таких масштабних акцій у Китаї.

При цьому ще одна учасниця протесту наголосила, що поліціянти також підтримують вимоги учасників акції, але вони змушені виконувати свою роботу.

Як наголошує ВВС, у ході протестів були й сутички з правоохоронцями. Один з учасників акції повідомив, що його друга побили поліціянти, а двох інших оббризкали перцевим аерозолем.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що попри всі зусилля китайської влади стримати епідемію коронавірусу, кількість заражень у Китаї продовжує зростати. Влада країни змушена знову посилити обмежувальні заходи: у великих містах відновлюються часткові локдауни та масове тестування.