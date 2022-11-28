Головна Світ Політика
search button user button menu button

У Китаї посилилися масові протести

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
У Китаї посилилися масові протести
Карантинні обмеження стали головною причиною початку протестів у багатьох містах КНР
фото з відкритих джерел

На вулиці найбільшого міста Китаю вийшли тисячі протестувальників

У Китаї продовжуються масові протести проти карантинних заходів, учасники мітингів вимагають відставки лідера КНР Сі Цзіньпіна. Про це повідомляє BBC.

На вулиці Шанхаю – найбільшого міста Китаю – вийшли тисячі протестувальників. Вони скандували гасла «Сі Цзіньпін, йди геть!» та «Комуністична партія, йди геть!». Подібні відкриті заклики є незвичними для Китаю, оскільки у такій авторитарній державі за критику влади передбачена в’язниця.

Зазначається, що влада Китаю не очікувала такої реакції на політику «нульового ковіду». Саме карантинні обмеження і стали головною причиною початку протестів у багатьох містах КНР.

У коментарі BBC один з учасників протесту розповів, що був шокований і схвильований, коли побачив людей на вулицях. За його словами, це перший випадок таких масштабних акцій у Китаї.

При цьому ще одна учасниця протесту наголосила, що поліціянти також підтримують вимоги учасників акції, але вони змушені виконувати свою роботу.

Як наголошує ВВС, у ході протестів були й сутички з правоохоронцями. Один з учасників акції повідомив, що його друга побили поліціянти, а двох інших оббризкали перцевим аерозолем.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що попри всі зусилля китайської влади стримати епідемію коронавірусу, кількість заражень у Китаї продовжує зростати. Влада країни змушена знову посилити обмежувальні заходи: у великих містах відновлюються часткові локдауни та масове тестування. 

Теги: Китай протест коронавірус влада

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

США, і Німеччина вже на рівні стратегій визначають ворожість Китаю
Пристебніться, Китай готується до великого нападу
Сьогодні, 08:43
Польща могла б передати МіГ-29 для ЗСУ 
Китай попросив США заблокувати передачу Україні винищувачів – The Spectator 
25 листопада, 14:34
Послаблення контролю знову відкладається 
Китай посилює карантинні заходи: стрімко збільшується кількість нових випадків Covid-19
25 листопада, 10:07

Політика

У Китаї посилилися масові протести
У Китаї посилилися масові протести
Мер Будапешта: Мені соромно, що Угорщину сприймають як проросійську країну
Мер Будапешта: Мені соромно, що Угорщину сприймають як проросійську країну
Британія може збільшити військову допомогу для України – ЗМІ
Британія може збільшити військову допомогу для України – ЗМІ
Лукашенко зробив заяву щодо ракети, яка впала на території Польщі
Лукашенко зробив заяву щодо ракети, яка впала на території Польщі
Столтенберг пояснив, чому важливо, щоб Україна перемогла
Столтенберг пояснив, чому важливо, щоб Україна перемогла
Племінниця верховного лідера Ірану підтримала протести у країні
Племінниця верховного лідера Ірану підтримала протести у країні

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
183K
Лукашенко зробив заяву щодо ракети, яка впала на території Польщі
153K
14 друзів Путіна: хто допомагає воювати проти України
127K
Путін готувався напасти на ще одну країну – Newsweek
70K
Війна в Україні. Ватикан висунув несподівану пропозицію
35K
Джо Байден зазирнув у вікно ресторану і отримав нове прізвисько (відео)
28K
Чи буде наступ із Білорусі? Розвідка назвала цілі окупантів

Новини

Українські воїни ударили по об’єкту окупантів в Енергодарі – Генштаб
Сьогодні, 07:09
Чому Росія стала частіше йти на обмін полоненими: відповідь аналітиків ISW
26 листопада, 07:03
Супутник ICEYE виявив 2600 одиниць військової техніки окупантів
26 листопада, 01:17
Погіршення погодних умов: рятувальники звернулися до українців
25 листопада, 20:30
Адвокат спростував наявність російського паспорта у Богуслаєва
23 листопада, 15:09
Чи загрожують Україні нові масштабні ракетні удари: прогноз ISW
23 листопада, 08:49

Прес-релізи

В Україні стартувала Національна програма #ВрятуйКінцівку
В Україні стартувала Національна програма #ВрятуйКінцівку
26 листопада, 11:23
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту