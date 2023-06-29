Метою Заходу не є зміна путінського режиму – Шольц

Німецький канцлер вважає, що зміна керівництва у Кремлі може бути навіть поганою річчю

Країни Заходу прагнуть допомогти Україні в обороні від російської агресії, а не змінити путінський режим. Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, передає Sky News.

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На думку посадовця, сподіватися на крах режиму в РФ під час заколоту ватажка приватної військової компанії «Вагнер» Євгена Пригожина було б безглуздо, адже не відомо, чи така версія розвитку подій була би кращою.

Шольц додав, що невдалий заколот послабив російського диктатора Володимира Путіна.

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«Я справді вважаю, що він ослаблений, оскільки це показує, що у структурах авторитарної влади є тріщини, і він не так міцно сидить у сідлі, як він завжди стверджує», – розповів німецький канцлер.

Канцлер уточнив, що поки що неясно, чи змусить така ситуація Росію вивести війська з України та розпочати мирні переговори.

Водночас, як пише Bloomberg, Шольц відмовився коментувати, як довго Путін зможе залишатися при владі після повстання Пригожина.

«Я не хочу брати участь у будь-яких спекуляціях про те, як довго він перебуватиме при владі», – сказав він, додаючи, що правління диктатора може продовжуватися ще довго, а може й незабаром завершитися.

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Шольц зауважив, що зміна керівництва у Кремлі може навіть бути поганою річчю, адже «ми не знаємо, чи прийде хтось кращий чи гірший після Путіна».

Нагадаємо, ввечері 23 червня власник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин заявив, що російські війська вдарили ракетами по тилових таборах його найманців, і пообіцяв «відповідь». Міноборони Росії заперечило його слова.

Згодом на події відреагував президент країни-агресорки Володимир Путін. Він назвав дії Пригожина «ударом у спину країні й народу» та сказав, що війська РФ уже отримали наказ про «нейтралізацію заколотників».

За повідомленням пресслужби самопроголошеного президента Білорусі, Олександр Лукашенко провів переговори з Пригожиним, і той нібито прийняв пропозицію зупинити рух «вагнерівців» на території Росії.