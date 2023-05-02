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Підрив залізниці у Брянській області: з’явилися нові деталі

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Підрив залізниці у Брянській області: з’явилися нові деталі
Загалом у поїзді було 70 вагонів
фото: скрін із відео

Наразі рух на ділянці Снежетська – Білі Береги зупинено

У Брянській області Росії сьогодні зійшло з колій 20 вагонів вантажного складу через «втручання сторонніх осіб у роботу залізничного транспорту». Про це повідомляє РБК, із посиланням на Російську залізницю.

Інцидент стався приблизно о 19:47 на одноколійному перегоні Снежетська – Білі Береги.

«За попередньою інформацією, постраждалих немає, відкритого горіння немає. На місці працюють міські пожежні розрахунки, також спрямовано пожежний та два відновлювальні поїзди. Наразі рух на ділянці Снежетська – Білі Береги зупинено», – йдеться у повідомленні.

Загалом у поїзді було 70 вагонів, повідомляє Telegram-канал Baza.

Як повідомлялося, вибухівку було закладено у кількох місцях на залізничному полотні.

Нагадаємо, 1 травня у Брянській області Росії зійшов з рейок потяг. Попередньо це сталося також через підрив залізниці. Тоді перевернулися 7-8 вагонів.

Перед цим у Ленінградській області, ймовірно, було підірвано лінію електропередач на території Сусанінського поселення Гатчинського району.

25 квітня українські партизани провели успішну операцію поблизу Олешок на Херсонщині.

До слова, триває 433-тя доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Сьогодні противник завдав три ракетних, 30 авіаційних ударів та здійснив близько восьми обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах. Є поранені серед цивільного населення, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Теги: потяг росія партизани

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