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Влада Ірану стратила ексзаступника міністра оборони

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Влада Ірану стратила ексзаступника міністра оборони
фото: nytimes.com

За даними західної розвідки, високопоставлений чиновник протягом десяти років надавав Британії цінні розвіддані

Влада Ірану стратила колишнього заступника міністра оборони Алірезу Акбарі. Подія сталася ще у січні, але про це стало відомо нещодавно, пише The New York Times.

За даними західної розвідки, високопоставлений чиновник протягом десяти років надавав Британії цінні розвіддані про іранську ядерну та військову програми.

У квітні 2008 року високопоставлений співробітник британської розвідки прилетів до Тель-Авіва, щоб зробити гучне відкриття своїм ізраїльським колегам: Британія мала в Ірані «крота», який мав доступ високого рівня до ядерної та оборонної таємниці країни.

Особа шпигуна довгий час залишалася в секреті. Але 11 січня страта в Ірані колишнього заступника міністра оборони на ім’я Аліреза Акбарі за звинуваченнями в шпигунстві виявила те, що приховувалося 15 років: пан Акбарі був британським кротом.

Нагадаємо, США запроваджують додаткові санкції проти Росії та Ірану. Як зазначається у повідомленні, дане рішення пов'язано зі спробою запобігти у подальшому захопленню заручників і потенційно забезпечити звільнення громадян, які зараз перебувають під вартою. Йдеться про Федеральну службу безпеки Росії та розвідувальну організацію Корпусу вартових ісламської революції Ірану.

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Теги: Іран розвідка смерть

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