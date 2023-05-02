Влада Ірану стратила ексзаступника міністра оборони

За даними західної розвідки, високопоставлений чиновник протягом десяти років надавав Британії цінні розвіддані

Влада Ірану стратила колишнього заступника міністра оборони Алірезу Акбарі. Подія сталася ще у січні, але про це стало відомо нещодавно, пише The New York Times.

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За даними західної розвідки, високопоставлений чиновник протягом десяти років надавав Британії цінні розвіддані про іранську ядерну та військову програми.

У квітні 2008 року високопоставлений співробітник британської розвідки прилетів до Тель-Авіва, щоб зробити гучне відкриття своїм ізраїльським колегам: Британія мала в Ірані «крота», який мав доступ високого рівня до ядерної та оборонної таємниці країни.

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Особа шпигуна довгий час залишалася в секреті. Але 11 січня страта в Ірані колишнього заступника міністра оборони на ім’я Аліреза Акбарі за звинуваченнями в шпигунстві виявила те, що приховувалося 15 років: пан Акбарі був британським кротом.

Нагадаємо, США запроваджують додаткові санкції проти Росії та Ірану. Як зазначається у повідомленні, дане рішення пов'язано зі спробою запобігти у подальшому захопленню заручників і потенційно забезпечити звільнення громадян, які зараз перебувають під вартою. Йдеться про Федеральну службу безпеки Росії та розвідувальну організацію Корпусу вартових ісламської революції Ірану.