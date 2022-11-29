Внесок «Північного потоку-2» у війну в Україні: Німеччина зробила важливу заяву

Німеччина активно підтримувала будівництво «Північного потоку-2» після анексії Криму

Підтримка будівництва газопроводу «Північний потік-2» була внеском Німеччини у розв'язання Росією війни проти України. Про це заявив міністр юстиції Німеччини Марко Бушман.

«Ми твердо стоїмо на боці України. Але ми також маємо чітко сказати: з сьогоднішнього погляду, відданість «Північному потоку-2» у відповідь на анексію Криму була внеском Німеччини у розв'язання війни», – заявив міністр юстиції.

Нагадаємо, 27 вересня оператор «Північного потоку» Nord Stream AG оголосив, що на трьох нитках газопроводів системи у Балтійському морі виявлено одночасні руйнування. У компанії підкреслили, що йдеться про безпрецедентне явище, всі інциденти сталися в один і той же день.

Внаслідок вибухів на трубопроводах «Північний потік» та «Північний потік-2» біля острова Борнхольм у Балтійському морі почався витік на чотирьох ділянках газопроводів у виняткових економічних зонах Данії та Швеції.

Зауважимо, слідчі Швеції вважають, що вибухи на газопроводах Nord Stream були результатом диверсії.