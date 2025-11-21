Трамп пом’якшив риторику щодо новообраного мера Нью-Йорка під час особистої зустрічі

Трамп і Мамдані під час особистої зустрічі обмінялись люб'язностями після публічних суперечок

Трамп також визнав, що деякі з ідей Мамдані збігаються з його власними

Президент США Дональд Трамп провів зустріч з новообраним мером Нью-Йорка Зограном Мамдані в Овальному кабінеті Білого дому. Попри глибокі політичні розбіжності, обидва лідери заявили про готовність до співпраці, пише «Главком».

«Я хочу, щоб він добре виконав свою роботу. І ми допоможемо вам добре виконати свою роботу», – сказав Трамп про Мамдані. Він додав, що йому було б комфортно жити в Нью-Йорку під керівництвом нового мера, особливо після особистої зустрічі.

Трамп також визнав, що деякі з ідей Мамдані збігаються з його власними, зокрема у сфері доступності продуктів: «Деякі з його ідей збігаються з моїми», – зазначив президент, говорячи про ініціативу створення міських продуктових магазинів у бідніших районах.

Зі свого боку Мамдані охарактеризував зустріч як «продуктивну» й підкреслив, що обидва політики поділяють любов до Нью-Йорка: «Я з нетерпінням чекаю на спільну роботу, щоб забезпечити цю доступність для ньюйоркців».

Трамп також припустив, що погляди Мамдані з часом можуть змінитися, як це сталося і з ним: «Я думаю, що він справді здивує деяких консервативних людей».

Протягом передвиборчої кампанії Трамп попереджав: якщо Мамдані стане мером, він обміркує відмову Нью-Йорку у федеральних коштах. Після виборів його адміністрація вже почала перегляд програм фінансування, що приносять місту вигоду, включно з інфраструктурними проєктами.

До слова, президент США Дональд Трамп висловив різку критику на адресу Зограна Мамдані, новообраного мера Нью-Йорка, вважаючи його перемогу результатом «втрати суверенітету» для країни.

Нагадаємо, 34‑річний політик-демократ Зогран Мамдані здобув перемогу на виборах мера Нью‑Йорка. Він стане наймолодшим мером міста за понад століття, а також першим мусульманином, першим представником південноазійського походження і першим мером, народженим в Африці.

Раніше стало відомо, що майже 800 тис. жителів Нью-Йорка мають намір залишити місто через те, що політик-демократ Зогран Мамдані здобув перемогу на виборах.