Трамп хоче, щоб на його честь був названий новий стадіон у Вашингтоні – ЗМІ

Артем Худолєєв
Артем Худолєєв
фото: AP

За планом новий стадіон відкриється в 2030 році і стане домашнім полем клубу НФЛ «Вашингтон Коммандерс»

Президент США Дональд Трамп хоче, щоб клуб НФЛ «Вашингтон Коммандерс» назвав на його честь нову спортивну арену, яка буде збудована на місці стадіону ім. Роберта Кеннеді у Вашингтоні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ESPN.

Джерело ESPN інформують, що за допомогою неофіційних каналів відбулося спілкування з одним із представників власників «Коммандерс», щоб передати бажання Трампа назвати стадіон його ім’ям.

За планом новий стадіон відкриється в 2030 році і стане домашнім полем клубу НФЛ «Вашингтон Коммандерс». Проєкт оцінюється у $3,7 млрд.

«Це було б чудовою назвою, оскільки саме президент Трамп уможливив будівництво нового стадіону», – сказала прессекретар Білого дому Керолайн Лівітт.

Остаточного рішення про назву стадіону поки не прийнято.

Нагадаємо, російська ковзанярка Олександра Саютіна, яку Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральною атлеткою, була присутня на щорічному посланні російського диктатора Володимира Путіна до Федеральних зборів.

29 лютого 2024 року Саютіна відвідала щорічне звернення Путіна до Федеральних зборів.

Ще одна прихильниця Путіна, російська лижниця Вероніка Степанова, опублікувала в Instagram фотографію про участь Саютіної в пропагандистському заході.

Російську ковзанярку також можна побачити на відеотрансляції заходу. Разом із нейтральною спортсменкою Саютіною у пропагандистському заході взяли участь також соратники Путіна та російські військовослужбовці, які брали участь у війні проти України.

Участь у таких заходах є грубим порушенням рекомендації МОК щодо нейтральних атлетів.

Варто зазначити, що Саютіна отримала візи для в'їзду до США і Канади. Там мають відбутися два етапи Кубка світу, на яких будуть розігруватися залікові бали для участі в Олімпіаді.

Відбіркові для росіян етапи Кубка світу з ковзанярського спорту пройдуть в американському Солт-Лейк-Сіті (з 14 по 16 листопада), канадському Калгарі (21-23 листопада), нідерландському Херенвені (5-7 грудня) та норвезькому Хамарі (12-14 грудня).

Олімпіада-2026 пройде з 6 по 22 лютого в Італії.

