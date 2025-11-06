Головна Світ Політика
Трамп доручив Пентагону розпочати тестування ядерної зброї 

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
фото: Білий дім

Трамп: Сполучені Штати мають найбільше ядерної зброї

Президент США Дональд Трамп зробив важливу заяву щодо ядерної зброї США, заявивши, що Сполучені Штати мають більше ядерної зброї, ніж будь-яка інша країна, пише «Главком».

За його словами, це було досягнуто завдяки повному оновленню та модернізації існуючих озброєнь під час його першого терміну на посаді президента.

Трамп також вказав на необхідність тестування ядерної зброї у відповідь на програми випробувань інших країн. Він заявив: «Через програми тестувань інших країн, я дав розпорядження Міністерству оборони розпочати тестування нашої ядерної зброї на рівних умовах».

Трамп доручив Пентагону розпочати тестування ядерної зброї  фото 1

Раніше Трамп казав, що Сполучені Штати – єдина країна, яка не проводить ядерних випробувань, він зазначив, що США не хочуть бути єдиною країною, яка не проводить ядерних випробувань.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін доручив уряду опрацювати можливість тестового вибуху атомної бомби. Раніше з такою пропозицією виступив міністр оборони РФ Андрій Білоусов. У 2023 році Росія вийшла з договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань, підписаного в 1996 році. Ядерні випробування такого роду не проводилися в країні з 1990 року.

Також речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Росія очікує офіційних роз’яснень від Сполучених Штатів Америки після заяв президента Дональда Трампа про можливе відновлення ядерних випробувань.

Як пише The Washington Post, ядерні випробування в США, анонсовані президентом Дональдом Трампом, можуть підірвати його шанси на здобуття Нобелівської премії миру та спровокувати непотрібну ескалацію.

Дональд Трамп ядерна зброя

