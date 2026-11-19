Нардеп сказав, що запропонована модель ще не означає автоматичного надання підприємствам права на 100% бронювання

Українським підприємствам можуть дозволити бронювати до 100% військовозобов’язаних працівників за умови щомісячного направлення певної частини персоналу на службу до ЗСУ. Відповідне доручення зафіксоване у протоколі засідання Кабінету міністрів від 23 жовтня 2026 року, документи щодо якого оприлюднив нардеп Олександр Федієнко, передає «Главком».

«Мінекономіки разом із Міноборони та Генеральним штабом отримали доручення розробити модель, за якою підприємства, установи й організації зможуть бронювати до 100% своїх військовозобов’язаних працівників. Умова є одна, підприємство повинно буде виконувати мобілізаційне зобов’язання, та щомісяця направляти до Збройних сил України до 1% своїх військовозобов’язаних працівників для проходження військової служби на визначений строк», – йдеться у повідомленні.

За словами Федієнка, за такими працівниками мають зберігатися робочі місця та заробітна плата.

Нардеп також порушив низку питань щодо запропонованої моделі бронювання. Зокрема, хто відповідатиме за пошук людей для направлення до війська – самі підприємства, ТЦК чи держава, чи буде цей процес добровільним і як його узгоджуватимуть із чинним законодавством про мобілізацію. Крім того, він поцікавився, який саме строк військової служби передбачатиметься, як розраховуватиметься квота в 1%, хто компенсуватиме підприємствам витрати на збереження робочих місць і які наслідки матиме невиконання щомісячного зобов’язання щодо направлення працівників до ЗСУ.

До того ж Олександр Федієнко наголосив, що в багатьох компаніях і без того бракує кваліфікованих технічних спеціалістів.

«Якщо підприємство повинно буде щомісяця направляти частину свого персоналу на військову службу, це може створити додаткове навантаження на кадрову та операційну спроможність бізнесу. З іншого боку, держава шукає механізми збільшення мобілізаційного ресурсу. І це зрозуміле завдання. Але механізм має бути прозорим, економічно обґрунтованим і таким, що не знищує спроможність підприємств виконувати критично важливі функції», – підкреслив Федієнко.

Нардеп додав, що запропонована модель ще не означає автоматичного надання підприємствам права на 100% бронювання. На його думку, до розробки відповідного механізму необхідно обов’язково залучити представників бізнесу, зокрема телекомунікаційного сектору. Він зауважив, що бронювання не має бути привілеєм для бізнесу, а повинно слугувати інструментом збереження економіки, робочих місць і критичної інфраструктури країни.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Сергій Корецький заявив, що уряд фіналізував зміни в системі бронювання працівників. За його словами, головна мета нововведень – запровадити чесні й зрозумілі правила для всіх, хто працює в тилу, а насамперед – для військових, які захищають країну.

Як відомо, що квота бронювання для працівників оборонно-промислового комплексу (ОПК) становитиме 95%.

До слова, прем'єр-міністр України Сергій Корецький пояснив можливе скорочення лімітів бронювання працівників критично важливих підприємств численними зловживаннями. За його словами, чинна система дозволяє компаніям збільшувати штат і бронювати навіть тих співробітників, які безпосередньо не забезпечують обороноздатність чи життєдіяльність країни.

Зауважимо, що прем'єр-міністр Сергій Корецький запропонував бізнесу нову модель бронювання військовозобов'язаних працівників, яка передбачає можливість стовідсоткового захисту від мобілізації. Однак натомість підприємства мають взяти на себе зобов'язання прогнозовано забезпечувати поповнення лав Збройних сил. Така пропозиція викликає занепокоєння серед представників аграрного бізнесу.