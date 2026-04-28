Головна Світ Політика
search button user button menu button

Племінник Кадирова отримав громадянство Сербії

Лариса Голуб
google social img telegram social img facebook social img
Якуб Закрієв став громадянином Сербії
фото з відкритих джерел

Сербія надала громадянство племіннику Кадирова «в інтересах республіки»

Уряд Сербії надав громадянство Якубу Закрієву – племіннику очільника Чечні Рамзана Кадирова. Він очолює компанію «Ейч енд Ен» (колишня російська філія Danone), яку Кремль передав під контроль оточенню Кадирова. Відповідний указ підписав прем'єр-міністр республіки Джуро Мацут, інформує «Главком».

Громадянин Сербії

Повідомляється, що Якубу Закрієву громадянство Сербії надано «в інтересах республіки».

Зауважимо, сербські паспорти в особливому порядку видаються діячам бізнесу, науки, спорту або мистецтва, що відзначилися перед країною. У цьому випадку людині не потрібно мешкати в Сербії і відмовлятися від іншого громадянства.

Племінник Кадирова отримав громадянство Сербії фото 1
скриншот рішення уряду Сербії

Сербський паспорт дозволяє подорожувати без віз у понад 100 країн, включаючи європейські.

Повідомляється, що з 2022 року Сербія за аналогічною схемою «в інтересах республіки» видала понад 200 паспортів представникам російських держструктур, серед яких менеджери оборонних підприємств та керівники служб безпеки великих корпорацій.

Серед новоспечених сербських громадян, зокрема, є Іван Сибірєв, співвласник компанії «Р-буд», що працює в окупованих Маріуполі та Сєвєродонецьку. Також паспорт отримав Сумайд Халідов – чеченський боксер, який організовував у Грозному турнір із боксу на честь Ахмата Кадирова, який відкривав глава Чечні Рамзан Кадиров.

Чим відомий племінник Кадирова

Якуб Закрієв – син рідної сестри Кадирова. Він керував адміністрацією глави та уряду Чечні, обіймав посаду мера Грозного, а також був міністром сільського господарства республіки.

У липні 2023 року, після того як Володимир Путін передав російські активи французької компанії Danone в управління Росмайна, саме Закрієв став гендиректором нової структури – компанії «Логіка молока». Через це він перебуває під санкціями Сполучених Штатів Америки. 

Також повідомляється, Закрієв після встановлення контролю за активами Danone у Росії став рубльовим мільярдером. Зокрема, у племінника Кадирова з'явився внесок у Газпромбанку на 1,5 млрд руб., а також ділянка та будинок у котеджному селищі Міленіум парк вартістю близько 1 млрд руб.

«Главком» писав, що генеральним директором АТ «Данон Росія» після передачі компанії в управління Росмайна призначили племінника Рамзана Кадирова Якуба Закрієва. Президент Росії Володимир Путін підписав указ, згідно з яким у тимчасове управління Росмайна переходять частки АТ «Данон Росія» та ТОВ «Балтика», що належать іноземним компаніям.

Також у грудні 2022 року міський голова Мелітополя Іван Федоров писав, що племінник глави Чечні Рамзана Кадирова стане новим наглядачем за місцевими зрадниками у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області. 

Читайте також:

Теги: Рамзан Кадиров Сербія громадянство

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Політика

Новини

Прес-релізи

21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua